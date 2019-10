Djotiš nasvet: Bom v ljubezni srečna?

Od začetka letošnjega leta ste v obdobju, ko potrebujete podporo in razumevanje

Spoštovane bralke in spoštovani bralci,

zahvaljujem se vam za številna vprašanja, ki ste jih name naslovili v zadnjih dneh. Da vam bom s svojimi odgovori lahko čim bolj v pomoč, se mi zdi pomembno, da ob začetku našega sodelovanja povem, kakšna vprašanja so smiselna, če želite dober djotiš nasvet. Z djotišem ne napovedujem prihodnosti. Prihodnost nam ni vnaprej določena, ampak si jo sproti ustvarjamo sami, bodisi hote, če vemo, kaj si želimo, bodisi na slepo, kadar si ne upamo imeti želja in ciljev. Če me sprašujete, kako vam kaže na določenem področju, ne poveste pa, kakšne spremembe si želite, je tako, kot bi me spraševali za pot, a ne veste, kam želite priti. Zato pogumno napišite, kako bi radi, da se vaše življenje v prihodnosti odvija, z djotišem in poznavanjem zakonitosti življenja pa vam bom pomagala, da boste znali narediti potrebne spremembe. Prosim, da se pri tem omejite na eno, najbolj pereče področje.

Bralko Zlato zanima, kako ji kaže v partnerstvu in ljubezni. Spoštovana bralka, da vam bom lahko v pomoč, bom morala bolj vedeti, kaj si želite. Razumljivo je, da bo moj nasvet drugačen, če si želite partnerstvo izboljšati, kot če ga želite končati ali o skupni prihodnosti še dvomite. V vaši djotiš karti lahko razberem, da ste oseba, ki veliko pozornosti namenja sebi, svoji viziji življenja, svojemu pogledu na posel in svojemu načinu reševanja težav. Za vas velja, da ste se vajeni zanašati predvsem nase. Zaradi velike vpetosti v svoj način življenja bi se vam lahko zgodilo, da bi tudi od drugih, zlasti od partnerja, pričakovali enak način delovanja in enako mero odgovornosti in zavzetosti. Med vama bi bila zato mogoča nepopuščanje in dokazovanje, čigav način življenja je boljši, kdo ima bolj prav oziroma kdo se mora komu bolj prilagajati.

Od začetka letošnjega leta ste v obdobju, ko je vaša potreba po podpori, razumevanju in sprejemanju zelo izražena. Če na partnerskem področju ne doživljate sodelovanja in podpore, bi se lahko pojavili dvomi o smiselnosti nadaljevanja odnosa. Če si ga želite ohraniti in izboljšati, vam svetujem, da vlagate v skupne interese. Če bi se nezadovoljstvo nadaljevalo tudi v prihodnjem letu, je namreč večja verjetnost, da bi lahko takrat sprejemali nagle in nepremišljene odločitve.