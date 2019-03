Barbra Streisand je leta 1963 zakorakala v zakon z igralcem Eliotom Gouldom, s katerim ima sina Jasona, a sta se po osmih letih ločila. James Brolin je bil prej poročen kar dvakrat, najprej z Jane Cameron Agee, ki je rodila sina Josha, danes prav tako slovitega igralca, in hčer Jess, potem pa je vzel Jan Smithers, s katero ima hčer Molly. In ko sta se spoznala, je slovita pevka in igralka nadvse uživala v svojem samskem statusu, še na misel ji ni prišlo, da bi v svoje življenje znova spustila moškega.









Potem pa je prišel James … In ji pokvaril vse načrte. »Spoznala sem ga med večerjo pri skupnih prijateljih. Takoj sem opazila, da si je uredil pričesko in si brado do gladkega obril, rekel je, da je to naredil zame!« se spominja Barbra. Bila je poletna noč julija 1996 in klepetala sta ves večer, vse do treh zjutraj. In čeprav jima je bilo po toliko urah pogovora že kristalno jasno, da sta si usojena, sta na prvi poljub počakala še kar nekaj časa, kajti nihče si ni upal narediti prvega koraka! No, do začetka zime se je James že preselil k Barbri, manj kot dve leti pozneje, točno na drugo obletnico prvega zmenka, pa sta dahnila usodni da. Za zaroko so dolgo vedeli le njuni starši in najboljši prijatelji, med katere štejeta Toma Hanksa in Rito Wilson ter Johna Travolto in Kelly Preston. Na razkošni ohceti, na kateri ni manjkalo zvenečih imen, je Barbra pela, Brolin pa je svojo nevesto z romantičnim nagovorom ganil do solz.









Da je vsak večer žalosten, ko gre spat, ker do jutra ne bo videl svoje Barbre, je nekoč izjavil v intervjuju z Barbaro Walters. »Spanje je zapravljanje časa. Komaj čakam jutro, da jo spet vidim!« je povedal in presunil Diane Warren, ki je potem za naslovno pesem Armageddona spisala ganljivo besedilo. Da je njuna ljubezen po več kot dveh desetletjih še vedno tako živa, je zaslužna iskrenost, pove Streisandova, a pri tem nikoli ne smeš pozabiti na prijaznost in sočutje, pove. Tudi romantika ne sme zamreti, zato svojemu dragemu vedno piše kratka sporočilca, ki ga pričakajo ob prihodu domov.









Brolin, ki mu nikakor ne primanjkuje čustev, ko govori o svoji izbranki, ponudi bolj praktične nasvete. Denimo, če kdaj zaškripa, pa čeprav se ne zdi tako hudo, je pametno prositi za pomoč zakonskega terapevta. »Treba se je pogovoriti, ob navzočnosti tretje, nevtralne osebe, upoštevati nasvete in zanesljivo se bo našla rešitev, ki bo ustrezala obema!« je prepričan zvezdnik, ki vsem parom svetuje še – ločene bančne račune: »Poročen sem bil dvakrat in vem, da je lahko denar, pa čeprav se prepričujemo, da ni tako pomemben, predmet preštevilnih sporov. Jaz imam svoj denar, ona ima svojega in to je to. Kot v raju živiva že več kot dvajset let, tako da recept očitno deluje!«