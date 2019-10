Zakaj je refleksoterapija dobra?

Refleksoterapija je pomoč pri zdravljenju, zdravilca pa ima vsak v sebi. Ker nosi vsaka naša celica informacije celotnega telesa, lahko z refleksoterapijo določenega predela vplivamo tudi na druge dele in organe. Izvajamo jo lahko na stopalih, obrazu, rokah, celo očesnih zenicah. Osebno prisegam na stopala, ki se mi zdijo res pomembna, saj hodimo po njih, ona pa nosijo vso našo težo in nas podpirajo. Vsi živčni končiči telesa se končajo na podplatih, kar 70.000 jih je. Ko delam s stopali, prav prek živčnih končičev pošiljam sporočila do možganov, ki nato pošljejo informacijo do drugih delov, in tako se lahko dotaknem tako fizičnega telesa kot psihe in energijskih kanalov, torej duše. Priporočam tudi refleksoterapijo dlani, saj je odlična kombinacija s stopali, medtem ko so noge povezane z Zemljo in hojo po njej, so namreč roke s kozmosom in ustvarjalnostjo. Refleksoterapija rok je tudi zelo priročna za vsakodnevno osebno rabo, saj imamo dlani vedno pri roki. Če ste v službi pod stresom, boste težko na delovnem mestu sezuli čevlje in se začeli masirati po podplatih, da bi sprostili glavo in misli, na dlaneh pa lahko, ne da bi kdo sploh opazil, poiščemo točke in pritisnemo nanje v vsakem trenutku dneva.

Če bi si zvečer zmasirale stopala, se morda ne bi zbudile s podočnjaki ali zategnjenim vratom, ker bi se pred spanjem sprostile. Prekrvitev obraza bi bila drugačna, barva kože lepša.

Če prav razumem, se lahko vsak izmed nas nauči osnov refleksoterapije? Katere točke pritisniti in kako? Kam po to znanje?

Seveda. Težko sicer začnemo samo s priročniki, ker je na začetku dobro, da nam nekdo preko izkustva pokaže, kako prijeti, masirati, kako močno pritisniti. Po desetih letih intenzivnega vsakodnevnega ukvarjanja z refleksoterapijo je moja želja, da bi to znanje predala čim več ljudem in zato zdaj organiziram tečaje, kjer lahko vsak usvoji temelje refleksoterapije, ki povsem zadostujejo osebni uporabi v krogu družine in prijateljev.

Koliko ur obsega tečaj?

Srečamo se dvakrat, običajno konec tedna, tako da v osmih urah (štiri ure v petek popoldne in štiri v soboto dopoldne) spoznamo vse osnove. Skupine so majhne, do štirje udeleženci, učimo pa se drug na drugem, torej pol časa si model, pol časa pa sam masiraš. Izkušnja je zelo informativna in sproščujoča, saj poleg dotika, ki zdravi, med nami vedno stečejo tudi pogovori o odnosih, vzgoji otrok, skrbi za zdravje.

Predstavljam si, da se pri vaši terapiji ljudje odprejo, kot ste omenili, s fizičnim pritiskom vplivate na njihovo psiho in čustva.

Vsak terapevt ima drugačen pristop, moj temelji na tem, da tisto, kar počnem, počnem s srcem. Ne pustim, da moje misli odplavajo ali da se izklopim in oddelam svoje. Rezultati bodo namreč le, če bom pozitivno prisotna v trenutku in pošiljala energijo tja, kamor jo človek potrebuje. A naj poudarim, ne pošiljam svoje energije. Če bi terapevti dajali svojo energijo, bi se zelo hitro izčrpali in umrli. Črpati jo moraš iz vesolja, okolice, je namreč povsod okrog nas. Terapevti jo samo pomagamo usmeriti k prejemniku na tiste dele, kjer mu je najbolj primanjkuje.

Če bi bili bolj uglašeni z naravo in se znali poslušati, bi si lahko energijo povračali kar sami?

Vsekakor. Mislim, da se vedno bolj zavedamo tega. Brez klasične medicine absolutno ne moremo in lahko smo hvaležni, da živimo v državi, kjer so nam zdravstvene storitve tako dostopne. Ampak medicina ni dovolj, preveč se zanašamo nanjo in pozabljamo, da je vse okrog nas narava, ki nas tudi podpira in zdravi. Pozabili smo na modrosti naših babic. Rastline, ki nas obdajajo, in hrana, ki jo uživamo, vse to lahko zdravi ali ubija. Če nekdo vse življenje zanemarja svoje telo, vnaša vanj slabe stvari, nato pa gre zdravniku in pričakuje, da ga takoj pozdravi, zdravnik ne more narediti čudeža.

Kurja očesa in bradavice glede na lego na stopalu opozarjajo na težave z določenim organom, če so na mestu, kjer so zastopana jetra, je nekaj narobe z njimi. Če boste organ razbremenili, poskrbeli zanj, vam ne bo treba k pedikerju, da vam nato odstrani še bradavico ali kurje oko, saj bo to samo izginilo, ker nima več povzročitelja.

Kaj pa vi? Jih lahko vi?

Ne, tudi jaz ne, lahko pa pomagam, da vsak sam sebi naredi čudež, kot tudi zdravniki in vsi drugi.

Kako? Kaj se pravzaprav zgodi pri vas? Kolikokrat je treba priti?

Ko pride nekdo k meni, rekoč, imam denar, vi pa naredite tako, da ne bom imel več težav, mu ne morem pomagati. Lahko ga zmasiram, da se sprosti, to pa je tudi vse. Ko pa nekdo pride iskat pomoč in je pripravljen z lastnim trudom urediti svoje življenje ter poskrbeti za zdravje, takrat pa lahko pomagam. Masiram določene dele stopal in tako podiram blokade, ki jih ima v telesu. Če se masirani tega zaveda in sodeluje, bova skupaj našla rešitve. Število terapij je odvisno od posameznika. Imam stranke, ki hodijo k meni preventivno že deset let, spet drugi kurativno, samo takrat, ko terapijo potrebujejo. Nekaterim zadostuje pet obiskov, drugim deset, tretjim le eden, saj da refleksoterapija potrditev, da so na dobri poti, in se nato sami trudijo z ozaveščanjem težav in odnosa do svojega telesa.

Se torej sami masirajo doma?

Lahko, navsezadnje tudi ni treba, da imajo znanje refleksoterapije, saj jim bo telo hvaležno za vsak dotik. Dovolj je že, da stopala vsak večer vzamemo v roke, jih objamemo, namažemo s kremo (naj bo naravna in iz takšnih sestavin, da bi jo lahko pojedli), se jim zahvalimo, jih pocrkljamo, kar koli od tega ali vse po vrsti. Neprecenljivo je tudi, ko to storimo drug drugemu, partner partnerju, starš otroku in nasprotno. Tak odnos in izkazovanje ljubezni vplivata na celotno telo.

Tega bi se morale zavedati predvsem ženske, ki ure in ure posvetimo ritualom, povezanim s kožo na obrazu, na stopala pa razen pedikure pred začetkom poletja po večini pozabljamo. Kakšna škoda!

Lepa ugotovitev. Če bi si zvečer zmasirale stopala, se morda ne bi zbudile s podočnjaki ali zategnjenim vratom, ker bi se pred spanjem sprostile. Prekrvitev obraza bi bila drugačna, barva kože lepša. Sploh ne bi potrebovale dragih krem in ličil, da zakrijemo nepravilnosti, ker bi se prebudile sijoče od boljšega počutja. Energija bi žarela iz nas.

Lahko refleksoterapija tudi boli? Ljudje pri masažah velikokrat potožijo, da so jih terapevti obdelovali do bolečine.

Pri refleksoterapiji stopal nam mesto, ki boli, sporoča, da je tam blokada. Boleča točka mi daje informacijo o simptomih, ki jih ima človek, kje v telesu zanje tiči vzrok, pa je nato treba raziskati. Bolečega mesta se po prvem dotiku lotim nežneje, ne pritiskam več s tako močjo, saj s tem ne narediš ničesar dobrega. Masiram ravno toliko, da je človeku še prijetno, razen pri išiasu, kjer je treba pritisniti točno na živec, kar resnično boli, a to nato prinese razbremenitev in olajšanje.

Nam lahko razkrijete nekaj prijemov refleksoterapije rok?

Ker so tkiva na roki – na notranji strani dlani imamo mišične blazinice, na hrbtni strani pa kite in kosti – manj zavarovana kot na stopalih, je treba biti pri masaži bolj nežen. Vsakemu bi koristil pritisk na točke za kronično utrujenost. Začnemo tako, da dlani pogladimo in jih s tem pogrejemo, nato začnemo masirati točke za možgane (1 in 2) in hipofizo (3), ščitnico (4), mezgovnice ali limfne organe (5), se malo poščipamo med prsti, sledijo točke za srce (6), dihala (7), vranico (8), nadledvično žlezo (9), sončni pletež (10 in 11), hrbtenico (12), črevesje (13, 14, 15), in triger cono (16). Če si to ljudje zapomnijo, si lahko olajšajo stres, glavobol, napetost.

Refleksoterapija stopal vam sporoča različne stvari, ne samo preko bolečih mest, ampak tudi kožnih težav, ki se pojavljajo na tem predelu telesa. Suha koža, bradavice in glivice niso samo neprijetnosti, ampak pokazatelji globljih problemov, mar ne?

Res je, razpokana in trda koža na peti je lahko denimo posledica obremenjujočega odnosa z materjo, ko ni postavljenih mej, do kam lahko mati posega v življenje otroka. Tudi ni naključje, da takšni otroci hodijo bolj po petah, jih obremenjujejo in nosijo vso težo na njih, kar se posledično spet kaže na zadebeljeni koži. Odnos oče – otrok pa se recimo kaže na palcih, ljudje, ki so odrasli z odsotnimi očeti ali pogrešajo stik z očetom, imajo lahko zadebeljeno, trdo in izsušeno kožo na palcu. Potem je tu halus valgus, ki nastane zaradi težav v vratni hrbtenici (nepravilna drža, sedeč način življenja). Glivice med prsti denimo kažejo na težave z bezgavkami in imunskim sistemom, glivice na nohtih pa na probleme z glavo, torej glavobole in težke misli. Kurja očesa in bradavice glede na lego na stopalu opozarjajo na težave z določenim organom, če so na mestu, kjer so zastopana jetra, je nekaj narobe z njimi. Če boste organ razbremenili, poskrbeli zanj, vam ne bo treba k pedikerju, da vam nato odstrani še bradavico ali kurje oko, saj bo to samo izginilo, ker nima več povzročitelja. Zato se na drugi strani ljudje ves čas trudijo odstranjevati kožne spremembe na zunaj, pa se te vedno znova vračajo, ker ne najdejo pravega vzroka problema. Vse zdravstvene težave na naših stopalih so namreč posledica neravnovesja drugje po telesu. Ko reče nekdo, da je glivice staknil v toplicah, to delno drži, a le zato, ker je imel odpornost oslabljeno in je bil dovzeten za okužbo. Mnogo ljudi jih namreč ne dobi.