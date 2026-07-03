VROČINA

Znano, kdaj bo Slovenijo zajel nov vročinski val

Po prvem vročinskem valu: Meteorologi napovedujejo še od tri do pet vročinskih valov, naslednji lahko pride kmalu.
Fotografija: 10. julija prihaja nov vročinski val. Foto: Shutterstock
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10. julija prihaja nov vročinski val. Foto: Shutterstock

dasa-mavric
Daša Mavrič
03.07.2026 ob 06:35
dasa-mavric
Daša Mavrič
03.07.2026 ob 06:35

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Čas branja: 2:35 min.

Po tem, ko smo se v četrtek zbudili v nekoliko bolj svež dan in po prvem letošnjem vročinskem valu lažje zadihali, nas seveda zanima, koliko časa bo to prijetnejše vreme trajalo. Kot pravijo na Agenciji RS za okolje (ARSO), bomo v novem vročinskem valu že kmalu. »Pred nami je zdaj vsaj teden dokaj prijetnega poletnega vremena, nov vročinski val pa bi se po današnjih izračunih lahko začel nekje po 10. juliju,« nam je povedal meteorolog Brane Gregorčič, ki je že v intervjuju, ki ga lahko preberete tukaj, pojasnil, da se moramo sprijazniti z vse pogostejšimi, daljšimi in močnejšimi vročinskimi valovi. »Letošnje poletje bo zelo verjetno sledilo temu trendu in bo spet med najbolj vročimi v zgodovini meritev,« pravi.

Kaj to pomeni v številkah, koliko vročinskih valov nas še čaka v tem poletju? »V zadnjih poletjih je postalo kar pogosto število od tri do pet vročinskih valov in verjetno letošnje poletje od tega ne bo veliko odstopalo,« pojasnjuje Gregorčič, ki še pove, da se zadnja leta poletja vedno pogosteje podaljšujejo v september, a kako bo letos zanesljivo ne more napovedati.

Kaj pa suša?

Vprašanje, ki spremlja skoraj vsak vročinski val, je tudi, koliko dežja nas še čaka. Na ARSO opozarjajo, da enoznačnega odgovora ni, saj so padavine po Sloveniji zelo neenakomerno razporejene.

Branko Gregorčič. Foto: Dejan Javornik
Branko Gregorčič. Foto: Dejan Javornik

»Glede na neenakomerno porazdelitev padavin je lahko velika razlika na majhnih razdaljah,« poudarjajo. Aktualne razmere glede suše redno spremljajo in objavljajo na Sušomerju.

Tople noči bodo vse pogostejše

Brane Gregorčič dodaja, da segrevanje ozračja pomeni tudi vse toplejše noči. Čeprav bodo v prihodnjem tednu noči še razmeroma sveže, dolgoročni trend ostaja jasen.

»Načeloma seveda, ampak v naslednjih sedmih dneh bodo dokaj prijetno sveže,« odgovarja na vprašanje, ali lahko pričakujemo, da bodo noči ostajale vse toplejše. Prav tropske noči, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj Celzija, so eden od najbolj neprijetnih spremljevalcev vročinskih valov, saj telesu ponoči ne omogočajo učinkovitega ohlajanja.

Čeprav torej dolgoročne napovedi ostajajo negotove, je že zdaj jasno, da prvi vročinski val letos skoraj zagotovo ni bil zadnji. Meteorologi pričakujejo, da nas do konca poletja čaka še več obdobij izrazite vročine, prvo pa bi lahko nastopilo že v drugi polovici prihodnjega tedna.

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vročinski val vreme poletje Arso Brane Gregorčič vročina

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