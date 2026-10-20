Zdravniki naj bi jim svetovali, naj se za plačilo zdravila za hujšanje obrnejo na humanitarne organizacije

Zdravila GLP-1 so v nekaj letih spremenila zdravljenje debelosti, način, kako govorimo o hujšanju, in očitno tudi predstavo o tem, koliko vitkosti je sploh dovolj. Po njih danes ne posegajo le ljudje z debelostjo, ampak tudi že vitki, ki želijo biti še vitkejši. Ne le da ta zdravila spreminjajo naše telo; morda je še pomembnejše, kaj njihova množična uporaba pove o družbi, ki teles – predvsem ženskih – skoraj nikoli ne pusti pri miru.

Julija je Humanitarček objavil zapis, za katerega so že vnaprej zapisali, da bo sprožil burno razpravo. Društvo, ki v projektu Vida pomaga starejšim ljudem v hudi revščini, je od decembra lani prejelo 18 prošenj za pomoč pri plačilu zdravil za hujšanje, med njimi mounjara in ozempica, predpisanih na beli recept. Ena prosilka jim je po zavrnitvi poslala 26 elektronskih sporočil. Pri drugih so sledile žalitve. Humanitarček je objavil tudi sporočilo, v katerem jih je nekdo označil za »prasice levakarske«.

Njihovi uporabniki so ljudje, ki »štejejo vrečke juh, konzerv« in izrezujejo kupone, da lahko kupijo znižano pašteto. Nekateri nimajo elektrike; pri drugih prostovoljci v hladilniku najdejo nekaj pretečenih jogurtov. Na drugi strani je ena od prosilk po navedbah Humanitarčka za petmiligramski odmerek mounjara plačevala 235,13 evra na mesec in naj bi zdravljenje potrebovala še najmanj leto dni. Šokantne pa niso bile le žalitve, nekateri prosilci so zatrjevali, da so jim prav zdravniki svetovali, naj se za plačilo zdravila obrnejo na humanitarne organizacije.

Svet ljudi, ki nikoli niso bili predebeli

Kaj se zgodi, ko je zdravljenje lahko medicinsko smiselno, javni sistem pa ga ne krije in si ga človek sam ne more privoščiti? Mounjaro je v Evropski uniji odobren tudi za uravnavanje telesne teže pri ljudeh z debelostjo oziroma pri delu ljudi s čezmerno težo in spremljajočimi zdravstvenimi tveganji. Ozempic je zdravilo za sladkorno bolezen tipa 2 in se je zaradi učinka na težo množično začel uporabljati tudi drugače. No, in potem je tu še drugi svet istega zdravila. Svet ljudi, ki debeli nikoli niso bili.