ZDRAVILA GLP-1

Zdravniki naj bi jim svetovali, naj se za plačilo zdravila za hujšanje obrnejo na humanitarne organizacije

Zdravila GLP-1 spreminjajo zdravljenje debelosti, po njih pa posegajo tudi že vitki. Kaj to pove o družbi, v kateri naša telesa niso nikoli dovolj dobra?
Fotografija: Zdravniki, s katerimi smo govorili in ki zdravila GLP-1 predpisujejo za zdravljenje debelosti, pravijo, da jih ne predpisujejo ljudem, ki bi radi izgubili zgolj nekaj kilogramov. Pri zdravilih, uradno namenjenih uravnavanju telesne teže, so indikacije vezane na debelost oziroma čezmerno telesno težo z dodatnimi zdravstvenimi tveganji. Toda praksa je očitno širša. Foto: Shutterstock
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Zdravniki, s katerimi smo govorili in ki zdravila GLP-1 predpisujejo za zdravljenje debelosti, pravijo, da jih ne predpisujejo ljudem, ki bi radi izgubili zgolj nekaj kilogramov. Pri zdravilih, uradno namenjenih uravnavanju telesne teže, so indikacije vezane na debelost oziroma čezmerno telesno težo z dodatnimi zdravstvenimi tveganji. Toda praksa je očitno širša. Foto: Shutterstock

nika-vistoropski
Nika Vistoropski
20.10.2026 ob 06:35
nika-vistoropski
Nika Vistoropski
20.10.2026 ob 06:35

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Čas branja: 11:07 min.

Zdravila GLP-1 so v nekaj letih spremenila zdravljenje debelosti, način, kako govorimo o hujšanju, in očitno tudi predstavo o tem, koliko vitkosti je sploh dovolj. Po njih danes ne posegajo le ljudje z debelostjo, ampak tudi že vitki, ki želijo biti še vitkejši. Ne le da ta zdravila spreminjajo naše telo; morda je še pomembnejše, kaj njihova množična uporaba pove o družbi, ki teles – predvsem ženskih – skoraj nikoli ne pusti pri miru.

Julija je Humanitarček objavil zapis, za katerega so že vnaprej zapisali, da bo sprožil burno razpravo. Društvo, ki v projektu Vida pomaga starejšim ljudem v hudi revščini, je od decembra lani prejelo 18 prošenj za pomoč pri plačilu zdravil za hujšanje, med njimi mounjara in ozempica, predpisanih na beli recept. Ena prosilka jim je po zavrnitvi poslala 26 elektronskih sporočil. Pri drugih so sledile žalitve. Humanitarček je objavil tudi sporočilo, v katerem jih je nekdo označil za »prasice levakarske«.

Njihovi uporabniki so ljudje, ki »štejejo vrečke juh, konzerv« in izrezujejo kupone, da lahko kupijo znižano pašteto. Nekateri nimajo elektrike; pri drugih prostovoljci v hladilniku najdejo nekaj pretečenih jogurtov. Na drugi strani je ena od prosilk po navedbah Humanitarčka za petmiligramski odmerek mounjara plačevala 235,13 evra na mesec in naj bi zdravljenje potrebovala še najmanj leto dni. Šokantne pa niso bile le žalitve, nekateri prosilci so zatrjevali, da so jim prav zdravniki svetovali, naj se za plačilo zdravila obrnejo na humanitarne organizacije.

Svet ljudi, ki nikoli niso bili predebeli

Kaj se zgodi, ko je zdravljenje lahko medicinsko smiselno, javni sistem pa ga ne krije in si ga človek sam ne more privoščiti? Mounjaro je v Evropski uniji odobren tudi za uravnavanje telesne teže pri ljudeh z debelostjo oziroma pri delu ljudi s čezmerno težo in spremljajočimi zdravstvenimi tveganji. Ozempic je zdravilo za sladkorno bolezen tipa 2 in se je zaradi učinka na težo množično začel uporabljati tudi drugače. No, in potem je tu še drugi svet istega zdravila. Svet ljudi, ki debeli nikoli niso bili.

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