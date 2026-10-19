Ali botoks uničuje film? Večno mlade, a vse manj prepričljive igralke

Pred nekaj leti je newyorški dermatolog dr. David A. Colbert prejel nepričakovan klic hollywoodskega režiserja. Režiser je snemal film z znanim igralcem, ki si je obraz tako močno polnil z dermalnimi polnili, da ni mogel prepričljivo odigrati vloge.

Režiser je okaral Colberta – v čigar ordinaciji so se med drugim znašle zvezdnice, kot so Sienna Miller, Naomi Watts in Robin Wright – češ da je igralcu onemogočil izražanje čustev. »Bil je precej nesramen,« je povedal Colbert. »V smislu: Hej, ali lahko nehaš početi to, kar počneš z njegovim obrazom?«

Toda režiser se je zmotil. Colbert igralcu nikoli ni vbrizgal dermalnih polnil ali botoksa. »Vendar sem ga razumel, saj želi, da so njegovi igralci videti kot ljudje,« je za Guardian povedal Colbert, ki ni razkril identitete nobenega od njiju.

Povsem nov obraz

Danes med priljubljene izdelke za pomlajevanje med zvezdniki ne sodi več vlažilna krema, ki stane 1000 dolarjev, temveč številne igralke, pa tudi igralci, posegajo po estetskih popravkih. »Gre za povsem nov obraz – z mehkimi, polnimi ustnicami, napeto kožo in negibnim čelom. Za nas ostale to pomeni, da na filmskih platnih in pretočnih platformah gledamo obraze, ki so videti preoblikovani z dragimi kozmetičnimi posegi,« je za Guardian zapisala Alaina Demopoulos.

Ko je izšel napovednik za film Odiseja režiserja Christopherja Nolana, so se nekateri pritoževali, da Anne Hathaway – ki je sicer zanikala govorice o lepotnih posegih – ne more premikati čela. Zdelo se jim je neverjetno, da bi imela Penelope, Odisejeva žena, v stari Grčiji dostop do tako dobrega dermatologa.

Anne Hathaway. Foto: REUTERS/Angelina Katsanis.

Podobno se je zgodilo, ko je v kina prišel film Čarovnice za vsak dan 2, saj sta Nicole Kidman (59 let) in Sandra Bullock (62 let) videti, kot da se od snemanja prvega dela sploh nista postarali, čeprav je vmes minilo 28 let. Na družbenih omrežjih se je razvnela burna razprava o tem, da sta igralki pretiravali z botoksom in lepotnimi posegi.

Očitali so jima, da sta videti preprosto predobro, premlado in da imata premalo povešene kože. Kako se lahko nekdo v sedmem desetletju življenja pretvarja, da je star okoli 40 let, so se spraševali komentatorji na Instagramu. Toda bolj kot to, kako sta videti, je nekatere zmotilo, da se njuna obraza skorajda ne premikata – kakor da sta voščeni lutki.

Sandra Bullock in Nicole Kidman. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni.

Obrazna mimika je pri igralkah in igralcih zelo pomembno orodje, saj s tem izražajo čustva lika, ki ga upodabljajo. A očitno je to vse manj (vsaj za nekatere) pomembno, saj v mnogih hollywoodskih filmih spremljamo igralke in igralce, ki imajo »zamrznjene obraze«.

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Starost je bila od nekdaj sovražnica igralk

»Igralke se odločajo za pomlajevanje že vse od začetkov filmske industrije – občinstvo pa je o tem vedno imelo svoje mnenje. Starost je bila od nekdaj sovražnica igralk in igralcev. V zlati dobi Hollywooda, ko so studii nadzorovali vsak vidik igralčevega življenja, je ženska v štiridesetih lahko tiho zdrsnila v pozabo – kot se je to zgodilo Marlene Dietrich – ali pa je sprejela vloge likov, ki so bile pogosto ponižujoče (denimo vloga Bette Davis v filmu Kaj se je zgodilo z Baby Jane?).

Danes od igralk ne pričakujejo več, da bodo po dopolnjenem tridesetem letu izginile iz soja žarometov. Ženska v štiridesetih lahko igra glavno vlogo, vendar njeni karieri koristi, če je videti, kot da se sploh ni postarala. (Prav tako bi ji koristilo, če sploh nikoli ne bi dopolnila šestdeset),« je zapisala Alaina Demopoulos.

Toda strašljivo je, da tudi mlajše zvezdnice posegajo po botoksu, polnilih in lepotnih operacijah. Ariana Grande, ki je v Žlehtnobi igrala Glindo, je imela tako močno zglajen obraz, ki ni kazal nikakršne mimike, da se je celo avtor pri reviji Dazed vprašal: »Ali botoks uničuje film?« Podobno velja za Margot Robbie v vlogi Cathy v filmu Viharni vrh. Kritike je zmotilo, da so njene poteze obraza preveč gladke in ji onemogočajo strastno mimiko obraza, kakršna je zaželena v prizorih silovite ljubezenske strasti.

Ariana Grande. Foto: REUTERS/Daniel Cole/File Photo.

Igralka Jennifer Lawrence se - vsaj zaenkrat - izogiba polnilom, saj jo skrbi, kako bi ta vplivala na njeno igro. Ko pa so jo vprašali, ali si je že privoščila lifting obraza, je malce preveč navdušeno odgovorila: »Verjemite mi, zagotovo si ga bom!«

Hollywoodska obsedenost s polnili nikakor ni nedolžna, saj vpliva tudi na druge ljudi. »Po ocenah je leta 2025 kar 1,6 milijona Američanov opravilo lepotne posege na obrazu, pri čemer so bila najbolj priljubljena polnila. Tu je še nenaden porast uporabe zdravil, kot je Ozempic, zaradi katerih so se telesa in obrazi slavnih oseb tako zožili, da so za odpravo upadlosti obrazov in teles potrebna polnila,« piše Alaina Demopoulos.

Kakšne obraze bomo gledali na filmskih platnih v prihodnosti

50-letni Zak Barnett je hollywoodski učitelj igre. Med delom z igralci se ne pogovarja o lepotnih posegih, vendar pravi, da se njegovi učenci o tem posvetujejo s svojimi agenti in razpravljajo, ali jim bodo takšni posegi pomagali pri pridobivanju vlog.

Barnett meni, da bi lahko nedavni prodor umetne inteligence v Hollywoodu pripomogel k obratu tega trenda. »Projekte in igralce, ki jih ustvarja umetna inteligenca, bo zaznamovala težnja k popolnosti,« je povedal za Guardian. »Menim, da si bo občinstvo vse bolj želelo videti resnico, ta pa vključuje nepopolnosti. Če se bomo vrnili k zgodbam, v katerih so v ospredju liki, ne bomo želeli, da karkoli uničuje to pristnost.«

Jennifer Lawrence. Foto: REUTERS/Daniel Cole

Toda novinarka Jessica M. Goldstein, ki spremlja hollywoodsko kulturo, ni tako optimistična. »Standardi lepote v kapitalizmu zahtevajo, da je vedno na voljo nekaj novega, kar je mogoče kupiti,« je dejala za Guardian. »Morda bo prišlo do površinske spremembe – izdelki, ki so nastali izpod človeških rok, bodo postali simbol prestiža ali pripadnosti določenemu družbenemu sloju, podobno kot blagovne znamke poudarjajo, da je bil izdelek izdelan v Ameriki. Vendar to ne pomeni, da bodo ljudje prenehali plačevati za lepotne posege. Pomeni le, da se bo spremenila narava teh posegov.«

Do določene mere se te spremembe že dogajajo. Estetski kirurg Brissett pravi, da njegovi pacienti poročajo o tem, da so se naveličali polnil in da se vse več ljudi odloča za lifting obraza, ki je v ZDA drugi najbolj priljubljen estetski kirurški poseg. Tako imenovani »deep-plane facelift« lahko v velikih mestih, kot sta New York ali Los Angeles, stane tudi do 40.000 dolarjev. Gre za novejši poseg, ki zagotavlja bolj naraven videz; njegov namen je, da je oseba videti osvežena, a ne nujno korenito spremenjena.

Ključna prednost je, da ohranja gibljivost obraza. »Slavne osebnosti se zanj odločajo diskretno,« je lani za revijo New York povedal eden od kirurgov. Nekatere zvezdnice, kot so Kris Jenner, Rosie O'Donnell, Ricki Lake, pa tega posega ne skrivajo.

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Glede na trende je torej majhna verjetnost, da bomo v filmih in serijah gledali ženske, ki so pri šestdesetih videti stare šestdeset. Kar ni nič kaj spodbudno, saj bo staranje še vedno veljalo za nekaj sramotnega – in ne za nekaj, kar bo doletelo vsakogar. Pa če se temu še tako upiramo.