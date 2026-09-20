Tomislav Bralić, Klapa Intrade: Oliver je bil najboljši. Od njega sem se ogromno naučil

Po desetletjih velikih koncertov, sodelovanj z največjimi imeni hrvaške glasbe in številnih uspešnicah Klapa Intrade ostaja zvesta svoji poti. Konec septembra prihajajo v Novo mesto na prizorišče na prostem, decembra pa tradicionalno tudi v Cankarjev dom v Ljubljani.

Klapa Intrade je v desetletjih delovanja postala ena najbolj prepoznavnih hrvaških glasbenih skupin in njene pesmi so že zdavnaj presegle meje Dalmacije in Hrvaške. Njeno koncertno pot so zaznamovali številni veliki nastopi, med njimi tudi Areni v Zagrebu in Pulju. Posebno poglavje so sodelovanja z velikimi imeni hrvaške glasbe, med katerimi se Tomislav Bralić zlasti rad spominja Oliverja Dragojevića.

Danes zasedba Intrade ostaja zvesta klapskemu izrazu, hkrati pa svojo glasbo še naprej približuje novim generacijam. Slovensko občinstvo ji je že vrsto let zelo naklonjeno, kar bodo znova potrdili letošnji koncerti. Tako bodo 26. septembra nastopili v Novem mestu, v začetku decembra pa se bodo tradicionalno vrnili v Cankarjev dom v Ljubljani. O vsem tem, štirih desetletjih Klape Intrade, glasbi, družini in pogledih na prihodnost smo se pogovarjali z njenim vodjem Tomislavom Bralićem.

V svoji karieri ste doživeli številne pomembne trenutke. Kateri vam je ostal še posebej v spominu?

Bilo jih je veliko, vendar moram omeniti leto 2006 in naš prvi samostojni koncert v dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu, ki je določil našo pot. Po tem koncertu so sledili številni veliki koncerti, ki so zaznamovali našo kariero. Med njimi sta zagotovo tudi prva zagrebška Arena, ki smo jo posneli leta 2011, in neponovljiva Arena v Pulju leta 2017. Vsi ti koncerti so posneti in lepo je, da jih še vedno predvajajo na televiziji, izdani pa so bili tudi na devedejih.

Najboljši nasvet, ki bi ga lahko dal samemu sebi, je: poj samo tisto, kar imaš rad, in ne pusti se pregovoriti v kaj drugega.

Ko govorite o sodelovanjih z glasbenimi kolegi, je zagotovo posebno mesto pripadlo Oliverju Dragojeviću.

Tako je. Oliver se je vedno odzval povabilu Klape Intrade in globoko sem hvaležen za vse, kar sem se od njega naučil – kako biti profesionalec na odru, pa tudi po koncertu, in seveda o petju. Ni treba veliko govoriti, on je bil najboljši. V teh dvajsetih letih so z nami na koncertih peli tudi Tedi Spalato, Hari Rončević, Tony Cetinski, Nina Badrić, Davor Pekota, Neno Belan, Ićo Sikirić, Meri Cetinić, Vanna, Radojka Šverko, Zorica Kondža, sestri Husar in številni drugi. Vsem velika hvala.

Tomislav Bralić. Foto: osebni arhiv

Kaj je za vas največji uspeh Klape Intrade?

Največji uspeh je to, da že toliko let pojemo. Imamo veliko dobrih pesmi, ki se pojejo po vsem svetu, imamo svoje občinstvo in lahko ponosno rečemo: uspelo nam je. A imamo še veliko povedati.

Vaši koncerti so znani tudi po tem, da občinstvu pogosto posvetite kakšno pesem. Se to dogaja spontano?

Vsak dan se zgodi nekaj novega, zato na vsakem našem koncertu kakšno našo pesem posvetimo nekomu. Nekomu za rojstni dan, drugemu za god, nekdo praz­nuje obletnico poroke, spomnimo pa se tudi naših prijateljev, ki jih žal ni več med nami.

Glasbeni svet se je v zadnjih letih močno spremenil. Kako gledate na današ­njo glasbo in umetno inteligenco?

Danes je vse drugače. Ves čas imamo v rokah mobilne telefone, malo pa me skrbi tudi umetna inteligenca. Vsak dan dobim kakšno pesem, ustvarjeno z umetno inteligenco, in vse poje ista oseba. Tega ne maram. Ni duše, ni osebnosti.

Po štirih desetletjih ste še vedno skupaj. Kaj vas pravzaprav drži tako dolgo povezane?

Eden ima vinograd, drugi oljke, tretji barko, ribe … In okoli tega se vedno vrti kakšna zgodba. Hodimo na tekme, planinarimo po Velebitu, z barko gremo na Kornate … To nas drži skupaj. Dobro nam je.

Oliver se je vedno odzval povabilu Klape Intrade in globoko sem hvaležen za vse, kar sem se od njega naučil – kako biti profesionalec na odru, pa tudi po koncertu, in seveda o petju. Ni treba veliko govoriti, on je bil najboljši.

Na koncertih občinstvo od začetka do konca poje skupaj z vami. Kako to doživljate?

To je zelo lep občutek. Imamo privilegij, da lahko ves koncert pojemo svoje pesmi, občinstvo pa je z nami in jih poje dve uri. Pred časom smo nastopili v Portorožu in vsem nam je bilo v veliko zadovoljstvo. Odlično občinstvo. Hvala vsem, ki nas spremljajo in pojejo naše pesmi.

Če bi lahko kariero začeli znova, bi danes kaj naredili drugače?

Ničesar ne bi spreminjal. Prav tako je moralo biti. Šli smo skozi vse faze, od težkih začetkov do teh dni. Ni dobro ničesar narediti na hitro, ker je tako veliko bolj sladko. Najboljši nasvet, ki bi ga lahko dal samemu sebi, je: poj samo tisto, kar imaš rad, in ne pusti se pregovoriti v kaj drugega.

Kam bo šla Klapa Intrade v prihodnje?

Mi smo svojo pot že začrtali in tako bomo tudi nadaljevali. Če malo zavijemo v napačno smer, nam to pove naše občinstvo. Znamo poslušati dobronamerne komentarje. Naj bo zdravja, klapa bo šla tako naprej. Malo a cappella, malo z inštrumenti in še naprej bomo nizali lepe pesmi.

Za konec še bolj osebno. Znano je, da imate veliko družino. Kako je videti vaš vsakdan, ko niste na odru?

Naša družina je res velika in vsak dan ima nekdo rojstni dan. Vedno nekdo pride k meni ali pa gremo mi h komu. Dobro je, da je tako. Včasih sem malo utrujen in mi imena kar uidejo iz glave, potem pa me pokličejo novinarji in se odzovem na povabilo za intervju.