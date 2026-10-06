Sestra umorjene Nicole Brown Simpson: V srcu, v drobovju, v svoji duši sem vedela, da je O. J. ubil Nicole

Se spomnite umora, ki je leta 1994 pretresel ZDA? Denise Brown je za Guardian pojasnila, kaj se je dogajalo pred tem.

Zadnji večer, ki ga je Denise Brown preživela s svojo sestro Nicole Brown Simpson, sta bili v restavraciji na družinskem praznovanju. Nicole je pogledala skozi okno in nenadoma rekla: »O moj bog, tam je. Peljal se je mimo.« Denise je pogledala skozi okno, da bi videla, kje je sestrin bivši mož, nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa O. J. Simpsona.

Nicole je zatem sestri pojasnila, da ji bivši mož nenehno sledi. Nato pa sta se nič hudega sledeč pogovarjali o načrtih za poletje. A se žal niso uresničili.

Umor, ki je pretresel družino in širšo javnost

Naslednje jutro, 13. junija 1994, se je Denise zelo zgodaj zbudila v hiši svojih staršev v okrožju Orange v južni Kaliforniji. Nekaj minut po šesti uri zjutraj je namreč zazvonil telefon. »Slišala sem mamo kričati – bil je krik, kakršnega pri človeku še nikoli nisem slišala,« je povedala za Guardian.

Klical je detektiv losangeleške policije in pojasnil, da so pred hišo našli mrtvo 35-letno Nicole in njenega prijatelja Rona Goldmana - oba sta bila zabodena do smrti. »Končno mu je uspelo,« je Denise rekla detektivu. Vprašal jo je, o kom govori. »Rekla sem: O. J. Simpson. V srcu, v drobovju, v svoji duši sem vedela, da je on ubil Nicole. Vsega sem se spominjala. Vse o njunem odnosu, vse, kar se je dogajalo v teh sedemnajstih letih,« je razkrila v pogovoru za Guardian.

O. J. Simpson je bil na sojenju naslednje leto oproščen obtožb za oba umora, čeprav je bil v civilni tožbi leta 1997 spoznan za odgovornega. Eden od njegovih odvetnikov je bil Robert Kardashian – oče Kim Kardashian.

Pozneje je bil O. J. obsojen zaradi oboroženega ropa in ugrabitve, zato je prestal devetletno zaporno kazen. Leta 2017 so ga izpustili na prostost, leta 2024 pa je umrl zaradi raka.

Po umoru svoje sestre in razkritju dokazov o dolgoletnem nasilju med sojenjem se je Denise Brown začela boriti proti nasilju v družini. Zdaj je izdala knjigo z naslovom For My Sister Nicole (Za mojo sestro Nicole). Foto: Profimedia

Napisala je knjigo, da bi komu rešila življenje

Po umoru svoje sestre in razkritju dokazov o dolgoletnem nasilju med sojenjem se je Denise Brown začela boriti proti nasilju v družini. Zdaj je izdala knjigo z naslovom For My Sister Nicole (Za mojo sestro Nicole).

Knjigo je napisala z namenom, da komu reši življenje. Zaveda se namreč, da je bila njena sestra žrtev nasilja v zakonski zvezi in da bi bilo mogoče njen umor preprečiti. V knjigo je zato vključila tudi nasvete, kako pomagati žrtvam nasilja. Med drugim prepoznavanje zlorabe, pripravo varnega načrta za odhod in urejanje vprašanja skrbništva nad otroki.

»Nicole sem govorila napačne stvari: 'Moraš ga zapustiti. Moraš se rešiti iz te situacije. Kaj počneš?« To ji ni pomagalo. Želim si, da bi se ljudje podučili in nudili podporo ter da bi žrtve vedele, da v tem položaju niso same in da niso same krive za to, kar se jim dogaja.«

Vanj je bila zaljubljena do ušes in še čez. Bila je mlada; lahko jo je oblikoval po svoji volji – in točno to je tudi storil.

Pomembno je tudi, kakšne predstave imamo o žrtvah nasilja. Denise namreč sprva ni mogla verjeti, da je njena sestra žrtev nasilja. »O nasilju v družini nisem vedela ničesar,« pravi danes, saj je bila prepričana, da se to dogaja le ženskam, ki so revne. »Verjela sem, da se takšne stvari dogajajo revnim ljudem, ljudem, ki so ostali brez zob, ljudem, ki nimajo ljubeče družine. Takšna je bila moja predstava o žrtvi nasilja v družini.«

Zagrabil jo je za vrat

Nicole je prihajala iz ljubeče družine. OJ Simpsona je spoznala, ko je bila stara osemnajst let (on pa trideset). »Vanj je bila zaljubljena do ušes in še čez. Bila je mlada; lahko jo je oblikoval po svoji volji – in točno to je tudi storil.« Nicole je Denise povabila na tekmo ameriškega nogometa, na kateri je igral Simpson, ki je bil takrat eden največjih zvezdnikov lige NFL. Tisti večer je Denise v njegovem stanovanju zaslišala povišane glasove in nato zagledala Nicole v solzah. Razjezil se je, ker je med tekmo opazil, kako je na lice poljubila skupnega prijatelja. Toda Nicole ga je začela opravičevati in kriviti sebe za njegov bes.

Naslednji dan je Denise skušala sestro prepričati, naj se vrne v New York, kjer je delala za modno agencijo, a je Nicole to zavrnila.

Čez nekaj let je opazila, kako vzkipljiv in besen je lahko O. J. Simpson. Neki večer je Nicole rekel, naj mu pripravi hrano, Denise pa mu je dejala, da z njeno sestro grdo ravna in jo jemlje za samoumevno.

Simpson se je razjezil, odšel v zgornje nadstropje in začel trgati fotografije s stene in jih razbijati ob tla. »Nato je odšel v njeno omaro. Vzel je njena oblačila in jih začel metati v predsobo. Nato je zgrabil Nicole za vrat ter jo stisnil ob kuhinjska vrata, tako da je visela kakšnih petnajst centimetrov nad tlemi. Pritekla sem k njima in ga začela tolči, ob tem pa sem kričala in vpila. Končno jo je izpustil in jo vrgel skozi vrata. Bila je vsa krvava.«

Naslednje jutro se je Nicole vrnila k njemu. Denise ni vedela, kako naj pomaga sestri. Domnevala je, da je odrasla in da zna sprejemati odločitve. O. J. Simpson in Nicole sta se nato poročila, dobila dva otroka in navzven živela popolno življenje. Kaj se je dogajalo za štirimi stenami, so vedeli le redki.

Razmerje Nicole Brown Simpson in O. J. Simpsona je bilo po besedah Denise Brown ves čas zaznamovano z ljubosumjem, nasiljem in ustrahovanjem. Foto: Profimedia

Po ločitvi ni bilo konec nasilja in ustrahovanja

Po sestrini smrti je Denise spoznala, da odhod iz nasilnega razmerja le redko poteka preprosto. »Ne gre le za to, da lahko nasilje uniči samozavest žrtve, temveč le žrtev ve, kako nevaren je lahko njihov partner. Ne trdim, da se je to dogajalo v razmerju moje sestre, a nasilneži običajno grozijo z odvzemom otrok ali grozijo družinskim članom. Ko si ujet v takšen krog, v kakršnem je bila Nicole – tako kot številne žrtve nasilja v družini –, se le ti zavedaš, kako nevarna je lahko takšna situacija.« Ta nevarnost doseže vrhunec prav takrat, ko dejansko odideš.

Denise je bila nekoliko pomirjena, ko je Nicole končno zapustila O. J. Simpsona, a pravi, da je ta njeno sestro zalezoval še po njuni ločitvi leta 1992. Nicole je osem mesecev pred umorom poklicala policijo in sporočila, da je Simpson vdrl v njeno hišo. Pet dni pred smrtjo je poklicala v varno hišo. »To je najtežji klic, kar jih bo žrtev nasilja v družini kadarkoli opravila, zato želim, da ljudje takšne klice jemljejo resno,« pravi Denise. »Kajti ko nekdo pokliče, gre za klic na pomoč. Žrtve potrebujejo načrt za zagotavljanje varnosti, saj so ob zapuščanju takšnega položaja izpostavljene večji nevarnosti.«

S knjigo Za mojo sestro Nicole želi Denise opomniti žrtve nasilja, da niso same in opogumiti, naj poiščejo pomoč. Ker noče, da bi se zgodba njene sestre ponovila.