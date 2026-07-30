Sarah Wynn-Williams, avtorica knjige o Facebooku, ki jo je Mark Zuckerberg hotel prepovedati

Sarah Wynn Williams je sedem let delala za Facebook in izkusila grozljive izkušnje na delovnem mestu – seksizem, spolno nadlegovanje, neprimerno obnašanje nadrejenih. Sprva ni slutila, kaj jo čaka, saj je bilo delo za eno od najvplivnejših podjetij na svetu zanjo sanjska služba.

Verjela je, da je za svet pomembno, da se Facebook udejstvuje tudi politično in da ga je treba varovati in braniti enako, kot to počne diplomat v službi države. Prepričana je bila namreč, da bo Facebook spremenil svet.

V podjetje jo je pripeljal idealizem

Ko so jo končno zaposlili in je dobila naziv vodja oddelka za globalno politiko, je bila navdušena: »Nisem mogla verjeti, da sem zares dobila priložnost delati za podjetje, ki je razvilo najpomembnejše politično orodje na svetu. Moji sreči, da bom del Facebooka in s tem del pozitivnih sprememb v svetu, ni bilo konca. Bila sem prepričana, da se začenja največja pustolovščina, kar sem si jih lahko predstavljala, in ničesar na svetu si nisem bolj želela, kot to « Toda izkazalo se je, da ni imela pojma, v kaj se spušča.

Delo pri Facebooku se je zanjo začelo kot lahkotna komedija, polna upanja, končalo pa z grozo in obžalovanjem. Služba pri Facebooku je bila popolnoma drugačna od njenih prejšnjih delovnih mest, a ne le zaradi ogromnega obsega dela, temveč tudi zaradi denarja. Pred tem je bila diplomatka in strokovnjakinja za mednarodno pravo.

Knjiga Brezbrižneži je izšla pri založbi Primus. Foto: založba Primus.

»V službi so med sestanki bodli v oči zaročni prstani asistentk, za katere se je zdelo, da jim otežujejo delo s tipkovnico, in diamantne zapestnice, ki so metale mavrične odseve po stenah in potrkavale ob prenosne računalnike. Kmalu sem nehala spraševati, iz katere trgovine je prišla kakšna posebej zanimiva torbica, kajti vedela sem, da gre najbrž za torbico Louis Vuitton, ki stane nekaj tisoč dolarjev. Pisarne so bile pri Facebooku prepolne ženskih statusnih simbolov, jaz pa sem bila v zadregi, ker jih veliko sploh nisem prepoznala,« je zapisala v knjigi.

PREBERITE ŠE -> Priporočamo: deset knjig, ki vam bodo polepšale dopust

Gromozanski obseg dela

V podjetju je bila zelo pomembna tudi vzdržljivost. Pri Facebooku je kraljevala neizprosna učinkovitost, ki sta ji vladala vseobsegajoča samodisciplina in odrekanje lastnim potrebam. Sarah Wynn Williams se je prilagodila potrebam ene od nadrejenih, zato je delala do onemoglosti in spala le od enih do petih zjutraj. Za službo je bilo namreč treba žrtvovati družino, hobije, prijatelje.

A gromozanski obseg dela ni bil naključje. »Šlo je za zavestno odločitev ljudi na vodilnih položajih. Menili so, da je treba zaposlenim naložiti preveč, saj je najbolje, če nihče nima niti minute prostega časa. Takrat se namreč začnejo težave in boj za prevlado. Manj kot je zaposlenih, več delajo.«

Nadrejenih prav tako niso zanimale družinske obveznosti zaposlenih. Mark Zuckerberg je recimo pred rojstvom hčerke napovedal, da ne bo imel časa, da bi bil prisoten ob porodu, ker bo zagotovo imel pomembnejše obveznosti. Zato ni nič čudnega, da so nadrejeni od žensk pričakovali, da delajo tudi med porodniškim dopustom.

Mark Zuckerberg – vzkipljiv in aroganten

Avtorica knjige je Marka Zuckerberga opisala kot človeka, ki je po naključju prišel do ogromne moči, a pri tem ohranil čustveno zrelost učenca iz osnovne šole. Nikakor ni znal prenesti poraza, niti med igranjem družabnih iger, zato so mu vsi popuščali in mu dovolili, da vedno zmaga. In podobno se je obnašal v poslovnem svetu.

Zanj je menda značilno, da nikoli ne prizna lastnih napak ali se opraviči zanje, saj živi v mehurčku in se obnaša, kot da pravila ne veljajo zanj. Ko je leta 2016 med poslovno potjo v Peru pozabil potni list, je za to namesto sebe krivil vse druge.

Pričakoval je, da se vsi prilagajajo njemu – tudi voditelji držav, zato je svoji asistentki naročil, da se sestanki nikoli ne začnejo pred dvanajsto uro, ker je pozno v noč programiral in ni želel, da ga zjutraj kdorkoli zbudi. Tudi, če je šlo za sestanek s kitajskim predsednikom.

Mark Zuckerberg. Foto: Mike Blake/File Photo.

Sarah Wynn-Williams in nekatere njene sodelavke so na sestankih sicer poskušale nastopati kot glas razuma ter pojasnjevati, zakaj bi moral Facebook razmišljati na določen način ali upoštevati določene vidike. Toda resnica je, da odgovornim preprosto ni bilo mar, kljub škodi, ki jo je Facebook povzročil po vsem svetu.

»Delo na področju politike pri Facebooku je bilo podobni svetovanju skupini štirinajstletnikov, ki so nenadoma dobili neomajno moč in ogromno denarja, nato pa potovali z letalom po svetu in ugotavljali, kaj lahko s tem kupijo oziroma dobijo,« je zapisala v knjigi.

Obtožbe o spolnem nadlegovanju

Facebook je Sarah pogosto pošiljal v tujino, da bi navezala stik z vladami po vsem svetu, a hkrati so se začele nizati zaskrbljujoče stvari o slabih izkušnjah uporabnikov na platformi, kot so ustrahovanje otrok, kršitve zasebnosti, nadlegovanje in kazniva dejanja, ki so jih sprožile različne objave na profilih.

Poleg tega je bilo vzdušje na delovnem mestu vse bolj nevzdržno. Tudi zaradi izbruhov Sheryl Sandberg, ki velja za eno najvplivnejših žensk v IT-industriji in je zasedala drugi najvišji položaj v Meti, matičnem podjetju, pod katero spada Facebook. Sheryl naj bi se pogosto znašala nad zaposlenimi.

»Kakršnekoli kritike ali nasprotovanje Sheryl niso bili možnost,« je zapisala Sarah v knjigi. Poleg tega naj bi imela Sheryl Sandberg intimen odnos s svojo 26-letno pomočnico Sadie, ki je vključeval spanje v naročju med poslovnim potovanjem.

»Na dolgi vožnji iz Davosa v Zürich sta Sheryl in Sadie izmenično spali druga drugi v naročju in se od časa do časa božali po laseh, jaz pa sem skušala vzbujati čim manj pozornosti, saj mi je bilo ob prizoru močno neprijetno,« je zapisala Sarah, ki je vabilo, da bi se na letalu ulegla v posteljo s Sheryl, zavrnila. Ko je sodelavki zaupala, kaj se je zgodilo, je bila ta nad njeno zaskrbljenostjo presenečena. Povedala ji je, da je bila že »polovica oddelka« v Sherylini postelji in da to ni nič posebnega.

Še posebej odmevne pa so bile obtožbe zoper Joela Kaplana. Sarah Wynn-Williams je namreč nekdanjega šefa Joela Kaplana, Facebookovega predsednika za globalne zadeve, obtožila, da jo je spolno nadlegoval. V knjigi je navedla več primerov njegovih neprimernih opazk.

Joel Kaplan. Foto: Kevin Lamarque/File Photo.

Takšne reči so se dogajale tudi v drugih pisarnah in zunaj njih v vseh Facebookovih podružnicah. »Tiste, ki so imele dovolj poguma, da so spregovorile na glas, so naletele na ovire pri napredovanju, zato so o tem s sodelavkami raje govorile šepetaje in na štiri oči. Prepričanje, da bodo kršitelje zaščitili, je del kulture, ki vplivnim ljudem omogoča, da zlorabljajo svojo moč.«

Brezbrižnost nadrejenih

Kako brezbrižni in kruti so nadrejeni v podjetju, je spoznala, ko je drugič rodila. Vodstvo Facebooka ni imelo nobenega razumevanja za njene zdravstvene težave. Po rojstvu drugega otroka je namreč prišlo do zapletov – pred, med in po porodu je utrpela embolijo zaradi plodovnice. Nekaj je vstopilo v njen krvni obtok, kar je preprečilo strjevanje krvi, zato je prejela petintrideset vrečk krvi, a je kri kljub transfuziji odtekala.

Nekaj časa je bila v komi, a na srečo so ji zdravniki rešili življenje. Čeprav je še vedno močno krvavela, se je vrnila na delovno mesto. Joel Kaplan pa ji je že prvi dan napovedal, da bo opravil pregled njene uspešnosti in to, kljub temu da je ocenjevati uspešnost za delo, opravljeno med porodniškim dopustom, nezakonito.

Očital ji je, da med porodniškim dopustom ni bila dovolj odzivna. Ko je odvrnila, da je bila nekaj časa v komi, in da je bila na robu smrti, se na to sploh ni oziral. Kljub temu da je med porodniškim dopustom veliko delala, ker je Joel od nje to zahteval, ji je očital, da ni bila dovolj uspešna. Poleg tega jo je vprašal, iz katerega dela telesa je krvavela. Kar je bilo povsem neprimerno.

Služba, za katero je pred sedmimi leti mislila, da je nekaj najboljšega, kar si ji je zgodilo, se je spremenila v nočno moro. Vedno težje je prenašala neprimerne komentarje in spolno nadlegovanje Joela Kaplana, zato je podala prijavo, a notranja preiskava ga je oprostila krivde.

Nepričakovana odpoved

Zaradi njenih pritožb v zvezi z Joelom so jo nenadoma in nepričakovano odpustili. Uradna razlaga je sicer bila, da imajo pomisleke glede njene delovne uspešnosti. Niti posloviti se ni mogla od sodelavk, s katerimi se je dobro razumela, saj jo je varnostnik pospremil iz stavbe.

»Tako se je končalo moje službovanje pri Facebooku. Soočila sem se z vedenjem, s katerimi se je moralo soočiti že toliko žensk pri Facebooku kot v drugih tehnoloških podjetjih. Nisem bila dovolj poslušna. Niti dovolj tiha. A tudi če se me ne bi znebili, v podjetju ne bi zdržala veliko dlje. Ves čas sem si govorila, da lahko za resnico več naredim v podjetju kot zunaj njega, a spoznanje, da sem bila le kolesce v ogromnem stroju, mi ni dalo miru.«

Proti koncu je le nemočno opazovala, kako se Mark Zuckerberg in Sheryl Sandberg prilizujeta avtoritarnim režimom, kot je recimo kitajski, in brezobzirno zavajata javnost. »Tistega dne, ko je Mark končno dojel, da je za izvolitev Donalda Trumpa v Belo hišo najverjetneje zaslužen prav Facebook, in zaradi tega skoval svoje zlovešče načrte, sem bila z njim na zasebnem letalu,« je priznala.

PREBERITE ŠE -> Od kriminalk do romanc: 7 serij po knjižnih uspešnicah, o katerih vsi govorijo

V podjetju Meta so vse njene obtožbe zanikali in jih označili za zavajajoče ter neutemeljene. Ameriško arbitražno sodišče pa je odločilo, da prepove nadaljnjo promocijo knjige Brezbrižneži, saj bi lahko podjetju Meta knjiga povzročila občutno poslovno škodo.

A knjiga je kljub temu postala svetovna uspešnica.