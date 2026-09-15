ONINA ZGODBA

Razglasili smo najboljšo Onino zgodbo 2026: Zmagala je …

Zmagovalna zgodba 31. literarnega natečaja Onina zgodba je zgodba z naslovom Njeno življenje avtorice Ane Malenice.
Fotografija: Odgovorni urednik Dela Dejan Novakovič, odgovorna urednica Oneplus Sabina Obolnar in finalistke ter finalist natečaja Onina zgodba 2026. Foto: Voranc Vogel
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Odgovorni urednik Dela Dejan Novakovič, odgovorna urednica Oneplus Sabina Obolnar in finalistke ter finalist natečaja Onina zgodba 2026. Foto: Voranc Vogel

Uredništvo Onaplus
15.09.2026 ob 19:03
15.09.2026 ob 19:11
Uredništvo Onaplus
15.09.2026 ob 19:03
15.09.2026 ob 19:11

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Čas branja: 5:18 min.

Nocoj smo dobili 31. zmagovalno zgodbo literarnega natečaja Onina zgodba, ki ga uredništvo revije Onaplus in priloge Ona razpisuje že od leta 1996.

Pod letošnjim sloganom Njeno življenje slavi zgodba, ki jo je avtorica Ana Malenica naslovila Njeno življenje.

Anina zgodba je zmagala izmed 232 prispelih navdihujočih zgodb, bralke in bralci pa ste jo izglasovali za najboljšo iz deseterice finalistk in finalista, ki jih je izbrala naša strokovna komisija - urednica Oneplus Sabina Obolnar, urednica One Klavdija Miko in filozofinja ter založnica Valentina Smej Novak.

V letošnjem natečaju smo vas povabili k pisanju zgodb, ki odpirajo premislek o tem, kako različne življenjske izkušnje oblikujejo žensko identiteto. Zmagovalna, Njeno življenje, govori o hčeri, ki po materini smrti v stari škatli odkrije zvezke, ki razkrijejo življenje ženske, kakršne ni nikoli zares poznala. Med neuresničenimi sanjami, drobnimi radostmi in tihimi odpovedmi se začne sestavljati povsem drugačna podoba mame. Koliko življenj pravzaprav živi vsak človek – in koliko jih ostane skritih? Celo zgodbo lahko preberete tukaj.

Dogodek za ljubitelje pisane besede

V prostorih medijske hiše Delo so se nocoj zbrali ljubitelji kratkih zgodb. Na povabilo so se med drugim odzvali avtorice in avtorji letošnjih zgodb, nagrajenke in nominiranci preteklih natečajev Onine zgodbe.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Delova novinarka Vesna Milek, je goste uvodoma pozdravil odgovorni urednik Dela Dejan Novakovič, ki je zbrane nagovoril z besedami: »Večer posvečamo pisani besedi in zgodbam o življenju. Letošnji literarni natečaj Onina zgodba je že 31. po vrsti. Že več kot tri desetletja bralkam in bralcem ponuja priložnost, da svoje življenjske izkušnje ali domišljijo prelijejo na papir ter jih delijo z drugimi.

»Življenje ženske je slučaj. Da, toliko je pač videla v domačem trgu, da ženska skoro nikdar ni krmilarica svoje usode.« Te besede je pred več kot sto leti v romanu Njeno življenje zapisala Zofka Kveder. In prav po njenem romanu smo naslovili letošnji natečaj. Njene besede danes zvenijo težko, morda celo neprijetno. Prav zato se moramo vprašati: Kako daleč smo od časa Zofke Kveder? Smo danes res vsi krmílarji svojih življenj? Ali pa smo njenemu svetu morda bližje, kot si želimo priznati? Letošnji natečaj smo posvetili Zofki Kveder, eni prvih slovenskih pisateljic in publicistk ter pionirk boja za pravice žensk. Ni čakala, da bi ji kdo dal glas. Vzela je pero in spregovorila. Pisala je o temah, ki so bile v njenem času zamolčane, ter slovenski besedi dala pogum, da je vstopila tudi tja, kjer prej ni bila dobrodošla. Prav v tem je moč pisane besede.«

Med branjem kratkih odlomkov desetih nominiranih Oninih zgodb, ki so jih na dogodku prebirali finalistke in finalist sami, smo spoznali letošnje avtorice in avtorja ter jim podelili priznanja, pred razkritjem zmagovalne zgodbe pa je nekaj besed zbranim namenila tudi dolgoletna članica strokovne komisije Valentina Smej Novak, ki je poudarila, da je bilo med vsemi 232 prejetimi zgodbami res težko izbrati deset najboljših in prav zato vsem iskreno čestitala.

Za glasbeno popestritev pričakovanja velikega trenutka je poskrbela pevka in glasbenica Eva Hren.

Zmagovalka, ki že desetletja piše o odnosih, duši in času, v katerem živimo

Odgovorna urednica revije Onaplus Sabina Obolnar je razglasila letošnjo zmagovalko. To je postala Ana Malenica, ki je na prireditvi sicer ni bilo. Za nagrado bo prejela Onino pero in denarno nagrado 500 evrov bruto.

Ana Malenica je astrologinja starega kova in pisateljica. Astrologija jo spremlja že več kot pol stoletja. Prepričana je, da zvezde pomagajo posamezniku prepoznavati njegovo usodo in kažejo pot, po kateri mora stopati sam. Že desetletja piše knjige, pravljice, poezijo in zgodbe o medsebojnih odnosih, duši in času, v katerem živimo. Navdihujejo jo ljudje in njihova življenja, predvsem tisto, kar ostaja skrito za izgovorjenimi besedami. Pisanje ji pomeni pogovor z nevidnim delom človeka. Verjame, da knjige ne iščejo bralcev, temveč vsaka knjiga najde svojega človeka takrat, ko je pripravljen slišati njeno zgodbo.

Poleg Ane so se med finaliste natečaja Onina zgodba 2026 uvrstili tudi: Alenka Koželj, Slike iz življenja sodnice, Barbara Kapelj, Samo dihava, Borut Hafner, Zadnji dotik, Alenka Verbole, Prišel sem, da te vidim, Maja Praprotnik, Luka, Silva Batič Rožman, Razpoka na steni, Katjuša Trampuž, Rozalija, Nataša Benčič, Na asfaltu se sliši drugače, Anita Zupanc, Samo objame me ne več. Vabljeni k branju vseh zgodb na TEJ POVEZAVI

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