Polona Franko, Urbanova mama: Danes bi v resnici morala popolnoma drugače preživeti dan

Danes, 13. oktobra, bi v resnici morala popolnoma drugače preživeti dan. Letnici svojih rojstev sta namreč Urban in Tadej določila za naš družinski dan – »PUTR DAY«. Še vedno je. A žal drugačen in nepredstavljivo žalosten. Letos je tik za drugo soboto v oktobru, ko zaznamujemo evropski dan darovanja organov.

Sem mama darovalca in to je moj poklon darovalcem organov in njihovim svojcem, najbolj pa seveda mojemu Urbanu, ki je pri komaj štirinajstih letih postal darovalec. Tridesetega aprila 2024 se je zgodilo nedopustljivo. Med treningom kajaka so trije trenerji pustili otroke same na deroči reki, brez nadzora, varovanja in ustrezne prve pomoči. Za našega Urbana je bilo to usodno. Tisti dan se je začela Urbanova sled, sled srčnega mladeniča, ki je mnogokrat z zrelost­jo presenetil odrasle, s svojim močnim glasom spodbujal prijatelje in brata ter s svojo odločnostjo sprejemal odločitve, ki so presegale najstniško razigranost.

Darovanje organov je način zdravljenja, ki vzbuja različne občutke, dvome in pomisleke. Ker se dotika izgube življenje ali celo izgube najdražje osebe – našega najglobljega strahu in bolečine. Mnogo pogosteje se dotika preživetja, povrnitve zdravja, edine možnosti za življenje nekoga. Nekoga izmed nas: morda mene, mame moje starosti, Urbanovega vrstnika, tvojega prijatelja, brata ali dedka. Več kot trikrat večja je verjetnost, da bomo darovani organ potrebovali, kot da bomo po koncu življenja primerna oseba za darovanje.

En človek ne more rešiti sveta. A če rešiš eno življenje, si rešil svet

Dobrodelna plesna predstava Odloči se je edinstven poklon darovalcem in njihovim svojcem. Je dnevnik upanja ljudi, ki jim je življenje viselo na nitki, ter njihovih družin. Je prikaz izjemnega napora in znanja številčnega zdravstvenega in strokovnega osebja. Je povabilo k iskanju verodostojnih informacij, vašemu premisleku in opredelitvi – za ali proti.

Predstava Odloči se je tudi Urbanova sled. Darovanje organov je nesebičnost posameznika – globoka in iskrena skrb za dobro drugih, brez pričakovanja osebne koristi.

Darovanje organov pa žal ne olajša duševnega trpljenja žalujočim. Ne prinese utehe, ki bi zmanjšala izgubo in omilila bolečine. Izguba ostane, žalovanje ostane. Svojci darovalcev živimo vsak s svojo intimno potjo žalovanja, sprejemanja nesprejemljivega.

Zakaj torej razmisliti in se pogovoriti z najbližjimi o tako težki, neprijetni temi? Zakaj se že zdaj odločiti glede darovanja organov po koncu življenja? Zaradi tistih, ki jih imate najraje.

Nikoli si nisem predstavljala, da bi lahko. Takrat telo in srce obstaneta, ne zmoreš in nočeš verjeti slišanemu. Prav takrat navadno sledi tudi vprašanje: »Ali bi darovali organe?« In temu vprašanju mora slediti odgovor. Obe odločitvi sta seveda pravilni, a nobena ni lažja. Z Rokom sta naju nevede tega vprašanja odrešila sinova. Z nepredstavljivo močjo in spoštovan­jem je Tadej prehitel tisto vprašanje in zaupal, da bi Urban želel biti darovalec. Za nas se je odločil Urban, mi smo sledili njegovi plemeniti želji in zdaj nas Urban uči, da je darovanje tudi povezovanje. Kajti prav prejemniki z neizmernim spoštovanjem življenja in dobljenega organa pričajo o življenju darovalcev. Tudi to pove Odloči se.

Predstava je nastala v koprodukciji Katja Dance Company & DanceArt.si, v sodelovanju z Javnim zavodom RS Slovenija-transplant. Častna pokroviteljica predstave je gospa Vlasta Nussdorfer.

Naslednjič 17. oktobra 2026 v Ajdovščini ob 19. uri. Vabljeni.