V RAZMISLEK

Polona Franko, Urbanova mama: Danes bi v resnici morala popolnoma drugače preživeti dan

Predstava Odloči se je tudi Urbanova sled. Darovanje organov je nesebičnost posameznika – globoka in iskrena skrb za dobro drugih, brez pričakovanja osebne koristi.
Fotografija: Foto: Drago Videmšek
Odpri galerijo
Foto: Drago Videmšek

Polona Franko
13.10.2026 ob 06:35
Polona Franko
13.10.2026 ob 06:35

Poslušajte

Čas branja: 4:20 min.

Danes, 13. oktobra, bi v resnici morala popolnoma drugače preživeti dan. Letnici svojih rojstev sta namreč Urban in Tadej določila za naš družinski dan – »PUTR DAY«. Še vedno je. A žal drugačen in nepredstavljivo žalosten. Letos je tik za drugo soboto v oktobru, ko zaznamujemo evropski dan darovanja organov.

Sem mama darovalca in to je moj poklon darovalcem organov in njihovim svojcem, najbolj pa seveda mojemu Urbanu, ki je pri komaj štirinajstih letih postal darovalec. Tridesetega aprila 2024 se je zgodilo nedopustljivo. Med treningom kajaka so trije trenerji pustili otroke same na deroči reki, brez nadzora, varovanja in ustrezne prve pomoči. Za našega Urbana je bilo to usodno. Tisti dan se je začela Urbanova sled, sled srčnega mladeniča, ki je mnogokrat z zrelost­jo presenetil odrasle, s svojim močnim glasom spodbujal prijatelje in brata ter s svojo odločnostjo sprejemal odločitve, ki so presegale najstniško razigranost.

Darovanje organov je način zdravljenja, ki vzbuja različne občutke, dvome in pomisleke. Ker se dotika izgube življenje ali celo izgube najdražje osebe – našega najglobljega strahu in bolečine. Mnogo pogosteje se dotika preživetja, povrnitve zdravja, edine možnosti za življenje nekoga. Nekoga izmed nas: morda mene, mame moje starosti, Urbanovega vrstnika, tvojega prijatelja, brata ali dedka. Več kot trikrat večja je verjetnost, da bomo darovani organ potrebovali, kot da bomo po koncu življenja primerna oseba za darovanje.

En človek ne more rešiti sveta. A če rešiš eno življenje, si rešil svet

Dobrodelna plesna predstava Odloči se je edinstven poklon darovalcem in njihovim svojcem. Je dnevnik upanja ljudi, ki jim je življenje viselo na nitki, ter njihovih družin. Je prikaz izjemnega napora in znanja številčnega zdravstvenega in strokovnega osebja. Je povabilo k iskanju verodostojnih informacij, vašemu premisleku in opredelitvi – za ali proti.

Predstava Odloči se je tudi Urbanova sled. Darovanje organov je nesebičnost posameznika – globoka in iskrena skrb za dobro drugih, brez pričakovanja osebne koristi.

Darovanje organov pa žal ne olajša duševnega trpljenja žalujočim. Ne prinese utehe, ki bi zmanjšala izgubo in omilila bolečine. Izguba ostane, žalovanje ostane. Svojci darovalcev živimo vsak s svojo intimno potjo žalovanja, sprejemanja nesprejemljivega.

Zakaj torej razmisliti in se pogovoriti z najbližjimi o tako težki, neprijetni temi? Zakaj se že zdaj odločiti glede darovanja organov po koncu življenja? Zaradi tistih, ki jih imate najraje.

Nikoli si nisem predstavljala, da bi lahko. Takrat telo in srce obstaneta, ne zmoreš in nočeš verjeti slišanemu. Prav takrat navadno sledi tudi vprašanje: »Ali bi darovali organe?« In temu vprašanju mora slediti odgovor. Obe odločitvi sta seveda pravilni, a nobena ni lažja. Z Rokom sta naju nevede tega vprašanja odrešila sinova. Z nepredstavljivo močjo in spoštovan­jem je Tadej prehitel tisto vprašanje in zaupal, da bi Urban želel biti darovalec. Za nas se je odločil Urban, mi smo sledili njegovi plemeniti želji in zdaj nas Urban uči, da je darovanje tudi povezovanje. Kajti prav prejemniki z neizmernim spoštovanjem življenja in dobljenega organa pričajo o življenju darovalcev. Tudi to pove Odloči se.

Predstava je nastala v koprodukciji Katja Dance Company & DanceArt.si, v sodelovanju z Javnim zavodom RS Slovenija-transplant. Častna pokroviteljica predstave je gospa Vlasta Nussdorfer.

Naslednjič 17. oktobra 2026 v Ajdovščini ob 19. uri. Vabljeni.

Preberite še:

 

Polona Franko, Urbanova mami: Od 30. aprila 2024 živim posmrtno življenje
Dve leti po smrti sina na treningu kajaka Polona Franko še vedno išče odgovore. In opozarja, da Urbanova smrt ni bila le nesreča.
INTERVJU

Nika Vistoropski
 

Barbara Pia Hrovat opozarja: V slovenskem športu ni jasnih pravil, ki bi varovala otroke
Dve leti po smrti 14-letnega Urbana: kdo v Sloveniji sploh odgovarja za varnost otrok v športu – in zakaj sistem še vedno odpoveduje?
AKTUALNO

Nika Vistoropski
 

Dr. Špela Miroševič: Vse se bo ustavilo, če se ustavim jaz
Špela Miroševič je doktorica znanosti, psihoterapevtka in biopsihologinja, ki je svoje življenje posvetila iskanju zdravila za sina Urbana z redko gensko motnjo CTNNB1.
INTERVJU

Nika Vistoropski
 
Premium

Ana Kordeš, mama v reki Soči umrlega sina Jaše: Dolgo sem nosila črnino. Potrebovala sem jo
»Na trenutke sem imela občutek, da me ni več, da kot človek ne obstajam več, da sem umrla skupaj z njim. To je bil notranji občutek, ki sem ga dolgo nosila v sebi.«
INTERVJU

Gordana Stojiljković

Onaplus

Vam je bil članek všeč? Podprite nas z naročnino in pridobite dostop do ekskluzivnih vsebin – že od 7,99 € na mesec.

Naročite

Več iz te teme:

Polona Franko darovanje organov smrt transplantacije presaditev organov Odloči se

V prodaji

Prijavite se na Onine e-novice

Nikoli več ne zamudite vaših najljubših vsebin. Prijavite se na e-novice in bodite vedno na tekočem!
Newsletter
Logotip sn
Copyright © ONAPLUS.SI 2026. Vse pravice pridržane.