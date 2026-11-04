Marijana Kolenko: Ko mi je pri 14 letih umrl oče, so me rešile knjige

Osrednji dogodek nacionalne pobude Branje na recept je združil strastne bralce, ki so s svojimi navdihujočimi govori delili, kaj jim pomenijo knjige, pred čim jih rešuje branje in zakaj so prav zaradi knjig boljši ljudje. »Umetnost in pri tem tudi knjige v ljudeh vzbudijo empatijo,« je poudaril generalni direktor Cankarjevega doma Jure Novak, ki je gostil dogodek.

Branje od nas zahteva, da se potopimo v misli nekoga drugega, v druge like, druge vloge in ravno zato smo bolj sočutni, strpni, je bilo sinoči večkrat slišati med razlogi, zakaj brati. O pomenu branja so prek svojih izkušenj, osebnih zgodb in strokovnih pogledov ter tudi o tem, katero knjigo bi sami predpisali na recept, govorili strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn, pediater Denis Baš, Andrej Krajner, odgovoren za blagovno znamko in komuniciranje iz NLB Skupine, nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc, nekdanji dolgoletni direktor Hidrie Iztok Seljak, generalni direktor CD Jure Novak, glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe Alenka Kepic Mohar, pisatelj, prevajalec in komik Boštjan Gorenc Pižama ter predsednica društva Rastoča knjiga, nekdanja ravnateljica Marijana Kolenko.

Slednja je v navdihujočem govoru o tem, kaj ji pomenijo knjige, iskreno spregovorila, da jo je prav umik v zgodbe pri 14 letih rešil. »Šest otrok nas je naenkrat ostalo brez očeta in takrat so bile knjige tiste, s katerimi sem se umikala v svoj svet.« Od takrat naprej širi bralno kulturo kot učiteljica in kasneje kot ravnateljica, si je ves čas prizadevala, da je bilo branje prisotno med učenci, da so si tudi učitelji, čeprav prvenstveno ni bil to njihov predmet, vzeli čas in del pouka namenili branju. »Šola, ki bere, je šola, ki raste,« pravi Marijana Kolenko.

Mlade k branju spodbuja tudi prevajalec in pisatelj Boštjan Gorenc Pižama, ki vsako leto obišče več deset šol in skuša med otroke na sproščen način širiti zanimanje za knjige. »Tudi če so to stripi, naj bodo. Slišim, da nekatere mamice ne dovolijo prebirati Pasjega moža, ker so v njem grde besede. Morda je res veliko kakcev in podobnih besed, a Dave Pilkey na briljanten način poda najpomembnejše vrednote – pomoč drugim, solidarnost in prijateljstvo,« je povedal Pižama. Prepričan je, da so stripi lahko odličen prehod med slikanicami in daljšim branjem. »Če otrok še ne zmore prebrati pet strani strnjenega besedila, bo veliko lažje prebral strip in potem bo kasneje prešel tudi na resne knjige.«

Osrednji dogodek pobude Branje na recept je v Cankarjevem domu združil ljubitelje knjig in branja, ki so vsak na svoj način pojasnili, zakaj je za vsakega od nas pomembno, da beremo. Foto: Sandi Fišer/Mediaspeed

Staršem, ki otrokom v čakalnici berejo, čestitam

Prav vsi govorniki so poudarjali, da smo odrasli otrokom najboljši zgled, zato je še kako skrb vzbujajoč podatek, o katerem je poročal RTV, da približno polovica Slovencev v enem letu ne prebere niti ene knjige. »V čakalnici na pediatrični kliniki veliko staršev med čakanjem gleda v telefon, prav tako njihovi otroci. A so tudi starši in otroci, ki berejo knjige. Do takšnih pristopim in jim čestitam,« je povedal pediater Marko Pokorn, ki poudarja, da zasloni uničujejo naše in otroške možgane. »Dokazano je, da imajo otroci, ki prosti čas preživljajo pred zasloni debelejšo možgansko skorjo in manj prožne možgane.« Zato staršem na srce polaga, da skupaj z otroki berejo in poskrbijo, da bo imel otrok boljše bralne sposobnosti, boljši spomin, večjo empatijo in sposobnost abstraktnega mišljenja.

Pediater Denis Baš je vesel, da lahko vsakemu triletniku na sistematskem pregledu ponudi revijo Cicido. Kot pravi, je darilo med otroki in starši odlično sprejeto. Foto: Sandi Fišer/Mediaspeed

Da morajo knjige zamenjati zaslone, je prepričan tudi pediater Denis Baš, ki pravi, da v zadnjih desetih letih v ambulantah zaznavajo velik upad govornih sposobnosti, kar je posledica prezgodnje in prekomerne uporabe zaslonov. Kar ga je še toliko bolj spodbudilo pri sodelovanju v pobudi Branje na recept. V okviru te triletniki na preventivnih pregledih prejmejo brezplačen izvod tematsko zasnovane revije Cicido. Prav v uredništvu Cicidoja je tudi nastala ideja za omenjeno pobudo.

Pobudo Branje na recept je pripravila Mladinska knjiga v sodelovanju s sekcijo za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje v okviru Programa ZDAJ.