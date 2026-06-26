Igralke, ki so javno spregovorile o življenju v kultih in sektah

Sekta je verska skupnost, ki se je odcepila od kakšne že utrjene verske skupnosti in cerkve, medtem ko je kult skupina, ki se osredotoča na skupno predanost vodji kulta, prepričanju ali ideologiji. Kulti od članov pogosto zahtevajo intenzivno predanost in zvestobo; uporabljajo manipulacijo, prevare in postopen nadzor nad čustvi, razmišljanjem, vedenjem in informacijami za uveljavljanje in ohranjanje moči.

Igralke Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Glenn Close in Rose McGowan so spregovorile o obdobju, ki so ga preživele v sektah in kultih, kar jih je zaznamovalo za vse življenje. Soočale so se z manipulacijo, strogim nadzorom in izkoriščanjem, dokler niso iz njih izstopile.

Nihče prostovoljno ne vstopi v kult

Vodilni strokovnjak za kulte dr. Steven Hassan v knjigi Kulti in prakse nadzora uma opozarja, da je »naša največja ranljivost prepričanje, da se nam kaj takega ne bi moglo nikoli zgoditi.« V knjigi je opisal, kako se povsem običajni ljudje znajdejo v kultu in navedel prakse, ki jih kulti uporabljajo za novačenje in manipulacijo z ljudmi.

Steven Hassan, ki je bil v mladosti tudi sam član kulta, je zapisal: »Kult se začne tam, kjer skupina ali voditelj postopoma prevzame nadzor nad miselnostjo, vedenjem, informacijami in čustvi članov tako, da posameznik izgubi stik s svojo presojo (lastnim razmislekom). Gre za zaprto skupino, katere glavni cilj je pridobivanje novih članov in kopičenje denarja. V središču vsakega destruktivnega kulta je skoraj vedno voditelj z izrazito narcisoidnimi ali psihopatskimi osebnostnimi lastnostmi, ki postopoma vzpostavi absolutno prevlado nad vsemi člani.«

Čeprav je marsikdo prepričan, da nikoli ne bi mogel pristati v kultu, se to lahko zgodi. Strokovnjaki opozarjajo, da nihče ne vstopi v kult, ampak je vanj načrtno rekrutiran. Pravzaprav se večina ljudi sploh ne zaveda, da se pridružujejo kultu – mislijo, da se le pridružujejo skupnosti. To se je zgodilo tudi nekaterim hollywoodskim igralkam.

V nadaljevanju predstavljamo njihove izkušnje in razkritja:

Glenn Close

Glenn Close. Foto: Mario Anzuoni

Glenn Close je med nastopom v seriji The Me You Can't See odkrito spregovorila o svojem odraščanju v kultu in ponudila redek vpogled v to, kako je ta izkušnja zaznamovala njeno življenje in odnose.

Ko je bila stara komaj sedem let, se je njen oče, dr. William Taliaferro Close, pridružil konservativni verski skupini Moral Re-Armament, zato se je vsa družila preselila v Švico, kjer je bil sedež skupine. Tam so živeli petnajst let.

»V bistvu je bil to kult. Vsi so govorili iste stvari in bilo je veliko pravil in nadzora. Bilo je res grozno,« je priznala.

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Življenje v kultu je vplivalo na njeno sposobnost sklepanja odnosov. »Zaradi čustvenega in psihološkega manipuliranja, ki sem ga doživljala v kultu, sem imela težave v odnosih in pri iskanju stalnega partnerja.«

Ko je zapustila kult, je še vedno čutila posledice, zlasti v odnosih, saj se je izogibala situacijam, kjer naj bi pokazala ranljivost. Prav tako se je morala privaditi občutka svobode, ker tega dolgo ni poznala.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer. Foto: Stephane Mahe

Ko se je pri dvajsetih preselila v Los Angeles, je Michelle Pfeiffer spoznala par, ki je bil zelo nadzorujoč. Verjela sta v breatharianizem – prepričanje, da lahko ljudje živijo brez hrane in v nekaterih primerih tudi vode. Pod njunim vplivom je postala članica breatharianizma.

»Bila sta zelo nadzorujoča. Nisem živela z njima, ampak sem bila pogosto pri njiju in vedno sta mi govorila, da moram prihajati še pogosteje. Morala sem plačevati za čas, ki sem ga preživela z njima, in to me je finančno izčrpalo,« je dejala. »Znašla sem se v okolju, kjer so mi vsiljevali zelo stroge prehranske navade in popoln nadzor nad vsakodnevnim življenjem.«

Igralka je spoznala, da nekaj ni v redu, ko je pomagala svojemu prvemu možu Petru Hortonu pri raziskovanju za snemanje filma o »Moonies« (člani verske skupnosti, uradno imenovanje Unification Church). Številni kritiki in nekdanji člani so gibanje označevali za kult, saj naj bi uporabljali podobne tehnike - manipulacijo, nadzor nad člani in ločevanje od njihovih družin, finančno izkoriščanje ... Ko je raziskovala o »Moonies«, je spoznala, da je bila tudi sama v podobni skupini.

»Pogovarjala sem se z bivšim Moonijem in opisoval je psihološko manipulacijo, zato sva se takoj ujela, ker sva imela podobno izkušnjo,« je priznala.

Rose McGowan

Rose McGowan. Foto: Mario Anzuoni

Rose McGowan je velik del svojega otroštva preživela kot članica sekte. Rodila se je v Firencah, prvih devet let pa je živela na italijanskem podeželju v sekti Božji otroci, ki je poudarjala pomen svobodne ljubezni.

»Kot v večini kultov sem bila ločena od članov družine, ki niso bili del kulta. Nismo imeli časopisov, televizije. Otroke so kaznovali tako, da so jih zaprli v temno sobo,« je o svoji izkušnji povedala za revijo People.

»Spomnim se, da sem opazovala, kako so se moški v kultu obnašali do žensk in že zelo zgodaj sem se odločila, da nočem biti takšna kot one,« je nadaljevala. »Tam so bile zato, da bi spolno služile moškim, ki so lahko imeti več kot eno ženo.«

Ko je njen oče izvedel, da skupina zagovarja tudi spolnost med otroki in odraslimi, je družina pobegnila iz kulta. Preselili so se v ZDA.

Winona Ryder

Winona Ryder. Foto: Mike Cassese.

Igralka, ki je nastopila v filmih Male ženske, Čas nedolžnosti, Edward Škarjeroki in Drakula, je v otroštvu živela v komuni v Kaliforniji, ki se je imenovala Rainbow. Čeprav je priznala, da je bilo to nenavadno in je spominjalo na kult, njena izkušnja ni bila tako grozna, kot poročajo druge zvezdnice.

»Kraj, kjer smo živeli, je obsegal 300 hektarjev zemlje. V komuni je živelo šest družin, vendar smo imeli svojo hišo in sem normalno hodila v šolo,« je povedala za revijo Parade.

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Toda za večino ljudi je življenje v kultu grozno, saj so pogosto prisotni manipulacija, čustvene in spolne zlorabe, kar ima uničujoče posledice.

Tudi v Sloveniji obstaja več skupin, ki delujejo po podobnih načelih kot kult, zato je pomembno poznati značilnosti kultov in se pred njimi zaščititi. »V nasprotju s splošnim prepričanjem je namreč večina posameznikov, ki se znajdejo v takšnih skupinah, povsem običajna. Nikoli se jim ne bi pridružili, če bi poznali njihovo pravo naravo – to, ki jo spoznajo, ko je največkrat že prepozno,« opozarja dr. Steven Hassan.

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