Glas na telefonu se je ujemal z glasom hčerke. Bil je prevarant.

Na nigerijske prince ne padamo več, a sodobni spletni goljufi so s pomočjo umetne inteligence učinkoviti bolj kot kdaj koli. Preden celemu svetu razkrijete, kam odhajate na dopust, ali pa se kot dober starš hitro odzovete na klic »svojega otroka v stiski« in mu nakažete denar, se ustavite. S Simono Kidrič, strokovnjakinjo za varstvo podatkov iz Info hiše, smo preverili, kateri so prvi indici novodobnih prevar in kako se pravočasno zaščititi.

Na običajno jutro zazvoni telefon. Zaslišite glas svoje hčerke. Govori hitro, prestrašeno in v solzah. Pravi, da je na potovanju izgubila telefon in denarnico ter da nujno potrebuje pomoč. Glas na drugi strani je nedvomno njen. Prepoznate njeno intonacijo in njen način govora.

»V takšnem trenutku večina staršev ne razmišlja o možnosti prevare. Odprejo spletno banko, nakažejo denar, potreben za rešitev situacije in si oddahnejo. Njihov otrok ni več v stiski,« pripoveduje svetovalka za zasebnost in informacijsko varnost Simona Kidrič. »Šele pozneje, ko jim uspe priklicati hčerko na njeno običajno telefonsko številko, ugotovijo, da je ves čas brezskrbno uživala na dopustu in da denar ni končal pri njej, temveč na računu prevarantov.«

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Če so bile še pred nekaj leti spletne prevare večinoma povezane s sumljivimi elektronskimi sporočili in očitnimi slovničnimi napakami, danes živimo v povsem drugačnem okolju. Umetna inteligenca je prinesla številne koristi, žal pa tudi nova orodja za prevarante, izpostavljajo v Info hiši. Ti lahko danes z nekaj sekundami zvočnega posnetka ustvarijo prepričljivo kopijo glasu, napišejo brezhibno sporočilo ali izdelajo videoposnetek, ki je na prvi pogled videti popolnoma resničen.

Starši se med tarčami spletnih prevar pogosto znajdejo prav zaradi močne čustvene povezanosti s svojimi otroki. Prevaranti dobro vedo, da lahko z zgodbo o otroku v težavah hitro sprožijo strah, skrb in željo po takojšnjem ukrepanju. Prav zato je razumevanje sodobnih prevar ena najpomembnejših oblik zaščite pred njimi.

Znotraj družine imejte varnostno besedo ali drug interni dogovor, ki lahko v primeru domnevne nujne situacije predstavlja dodatno varovalko pred prevarami, pri katerih se napadalci predstavljajo kot zaupanja vredne osebe.

Kako prepoznati zlorabo?

Pri sodobnih prevarah ne iščemo več zgolj slovničnih napak ali nenavadnih elektronskih naslovov. Umetna inteligenca omogoča pripravo profesionalno oblikovanih in jezikovno brezhibnih sporočil, zato so nekdanji opozorilni znaki v veliki meri izgubili svojo vrednost.

Koristnejše je, da smo pozorni na to, kaj želi oseba na drugi strani doseči. "Ne glede na to, ali gre za telefonski klic, neposredno sporočilo ali elektronsko pošto, prevaranti običajno želijo naše osebne podatke, denar ali dostop do naših uporabniških računov in naprav.

Simona Kidrič. Foto: Osebni arhiv

»Zlonamerno sporočilo ali klic običajno pride nepričakovano in od nas zahteva hiter odziv. Pogosto ustvarjajo občutek nujnosti: ukrepati moramo takoj, sicer bomo izgubili dostop do računa, zamudili pomemben rok ali utrpeli finančno ali drugačno škodo. Nemalokrat od nas zahtevajo osebne podatke, gesla, potrditvene kode, podatke plačilnih kartic ali celo neposredno nakazilo denarja. Pri tem računajo predvsem na naša čustva, kot so strah, skrb za bližnje, radovednost ali željo, da bi čim prej rešili težavo,« razlaga Kidričeva.

Ključno vprašanje zato ni več, ali je sporočilo videti pristno, temveč kaj želi pošiljatelj doseči. Če od prejemnika zahteva hitro ukrepanje, razkritje podatkov ali izvedbo plačila, je nujna dodatna previdnost.

Ko imajo prevaranti resnične podatke

Najpogostejše so zlorabe prek elektronske pošte, SMS sporočil in ostalih aplikacij za sporočanje. Posebej nevarne so tiste prevare, pri katerih napadalci razpolagajo z resničnimi podatki o posamezniku.

Simona Kidrič izpostavlja primer takšne zlorabe podatkov v nedavnem incidentu pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov Phobs, ki razvija programske rešitve za hotele in druge turistične ponudnike. »Napadalci so z vdorom pridobili kontaktne podatke gostov ter podrobnosti njihovih rezervacij in jih uporabili za pošiljanje lažnih WhatsApp sporočil, v katerih so uporabnike pozvali k dodatnemu plačilu za potrditev rezervacije. Ker so razpolagali z dejanskimi podatki o rezervaciji, so takšna sporočila delovala bistveno verodostojnejša kot običajni poskusi goljufij.«

Kako se zaščititi?

Pri zaščiti pred sodobnimi prevarami je ključno pravilo preverjanje informacij po ločenem komunikacijskem kanalu, poudarjajo strokovnjaki za varnost: »Kadar sogovornik po telefonu zahteva denar, osebne podatke ali hitro ukrepanje, je priporočljivo pogovor zaključiti in stik preveriti prek telefonske številke ali drugega kontakta, za katerega vemo, da je pristen.«

V tesno povezanih skupinah, kot so družine, prijateljski krogi ali delovna okolja, je lahko koristen tudi vnaprej dogovorjen način preverjanja identitete. Predlagajo varnostno besedo, ali drug interni dogovor, ki lahko v primeru domnevne nujne situacije predstavlja dodatno varovalko pred prevarami, pri katerih se napadalci predstavljajo kot zaupanja vredne osebe.

Pred poletnimi dopusti velja dodatna previdnost

»Objave o odhodu na potovanje, deljenje lokacije v realnem času ter fotografije letalskih vozovnic, rezervacij ali drugih dokumentov lahko razkrijejo več informacij, kot smo morda predvidevali. Na prvi pogled nedolžna fotografija letalske vozovnice lahko vsebuje podatke o destinaciji, datumu potovanja ali celo rezervacijsko kodo. Fotografije iz hotela lahko razkrijejo, kje posameznik je, objave na družbenih omrežjih pa lahko prevarantom pomagajo sestaviti zelo prepričljivo zgodbo o družinskem članu, ki naj bi se znašel v težavah,« opozarja sogovornica. »Hkrati takšne objave pogosto sporočajo tudi, da je dom ali stanovanje v času dopusta prazno, kar lahko predstavlja dodatno varnostno tveganje. Več informacij, kot imajo na voljo, lažje ustvarijo sporočilo ali klic, ki deluje verodostojno.«

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V času, ko lahko umetna inteligenca iz javno dostopnih fotografij, videoposnetkov in zvočnih posnetkov ustvari zelo prepričljive ponaredke, postaja premišljeno ravnanje z osebnimi podatki ena najpomembnejših oblik samozaščite. Manj kot je javno dostopnih podatkov o posamezniku in njegovi družini, težje je pripraviti prepričljivo ciljno usmerjeno prevaro.

Strokovnjakinja opozarja, da glas, fotografija ali celo videoposnetek niso več zanesljiv dokaz pristnosti. »Ena najpomembnejših veščin v času umetne inteligence zato postaja sposobnost kritične presoje; da se za trenutek ustavimo, preverimo informacije in ne ukrepamo pod pritiskom. Nekaj dodatnih minut previdnosti lahko prepreči veliko finančno škodo ter številne neprijetne posledice, ki jih za seboj pustijo spletne prevare.«