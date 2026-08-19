Zakaj so filmi letošnjega poletja obsedeni s seksom (in zakaj ob tem čutimo olajšanje)

Tudi raziskave kažejo, da spolna aktivnost med mladimi upada. Po podatkih iz ZDA, Velike Britanije in Evrope imajo današnji dvajsetletniki manj spolnih odnosov, kot so jih imeli njihovi starši pri isti starosti. Specialistka ginekologije, porodništva in spolne medicine Katarina Jerman je pred časom v intervjuju za Onaplus razkrila, zakaj ima generacija Z manj spolnih odnosov kot prejšnje generacije.

»Zagotovo je eden od poglavitnih vzrokov sodoben način življenja. Družabno življenje mladostnikov je povsem drugačno od družabnega življenja prejšnjih generacij. Precej manj je osebnega stika, zato se privlačnost med njimi vzpostavlja na drugačen način. Nekateri se po tem, ko so razočarani v ljubezni, ljubezenskim odnosom izogibajo. Poleg tega je bistvena vloga medijev, ki na popačen način prikazujejo, kako naj bi spolnost potekala.«

Filmi na popačen način prikazujejo spolnost

V zadnjem času se tudi (pop)kultura dotika vprašanj o spolnosti. »V porastu je erotična »Smut« literatura, v televizijskih serijah nastopajo ustvarjalke s platforme OnlyFans, neodvisni filmi pa se vse bolj posvečajo nenavadnim spolnim praksam. Filmi to poletje preko zmedenih mladih protagonistov in njihovih spodletelih spolnih dogodivščin v ospredje postavljajo odnos posameznih generacij do spolnosti,« je za Guardian zapisala Rafaela Bassili.

V ozadju spolne vzdržnosti generacije Z se skriva nasprotje, opaža Rafaela Bassili: »čeprav gre za najbolj spolno napredno generacijo doslej, pripadniki te generacije živijo pod vplivom vseprisotnega spolnega konservativizma. Po razveljavitvi sodbe v primeru Roe proti Wade leta 2022 (Vrhovno sodišče ZDA je v petek, 24. 6. 2022, ovrglo razsodbo iz leta 1973 Roe proti Wade, ki je uzakonila umetno prekinitev nosečnosti, zato je milijone ljudi izgubilo pravico do splava, op. a.) se 16 % samskih pripadnikov generacije Z boji hoditi na zmenke.«

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Romantična komedija, ki napačno razlaga »seksualno recesijo«

Z vprašanjem o spolni vzdržnosti mladih se ukvarja tudi romantična komedija One Night Only, ki ga je režiral in produciral Will Gluck. Izhodišče filma je distopično: prikazuje svet, v katerem so spolni odnosi pred poroko in/ali zunaj zakona prepovedani, ker je to prepovedal kongres – z izjemo ene noči, ko je očitno dovoljeno vse. Prav v tej noči se nepričakovano nenehno srečujeta privlačna Newyorčana, Allie (Monica Barbaro) in Owen (Callum Turner).

Film prikazuje ovire, ki jih morata Allie in Owen premagati; recimo to, da kondomi stanejo 2000 dolarjev. »O življenju teh likov pred uvedbo prepovedi ne vemo ničesar, zato se zdijo pritožbe Allie o tem, kako težko je najti princa na belem konju, povsem splošne in se v ničemer ne razlikujejo od številnih pritožb, ki sem jih kot poročena predstavnica generacije Z slišala od svojih samskih prijateljev glede zmenkov v dobi aplikacij,« je zapisala Rafaella Bassili.

One Night Only je naletel na ostre kritike, pri Guardianu so mu dali le dve zvezdici od petih. A tudi druge kritike so bile precej negativne. »Če je namen filma prikazati prebivalstvo, ki ga je povsem strlo združevanje verskega fundamentalizma s tehnokratskimi metodami nadzora – pri čemer je dopamin uvrščen med nadzorovane snovi –, je ta filmska izvedba daleč od tega, da bi bila dovolj prepričljiva.

Hkrati pa zamisel, da bi bil seks lahko prijeten sam po sebi – bodisi za like bodisi za občinstvo –, spodkopavajo očitni namigi, da so mestne orgije, ki se odvijajo na obrobju kadra, zgolj vir brezpomembnega užitka. Nihče ne pričakuje, da bo One Night Only na ravni filma Eyes Wide Shut, vendar film ni niti tako zabaven kot Kubrickova klasika, ki je temeljila na komičnem prizoru, v katerem Tomu Cruisu spodleti pri poskusu, da bi prišel do seksa,« je za The Ringer zapisal Adam Nayman.

Prav tako film ne razkriva resničnih razlogov za upadanje spolne aktivnostih mladih. »Če odmislimo lahkotne vragolije, One Night Only napačno razume današnjo »seksualno recesijo« kot stvar libida, medtem ko gre za nekaj drugega. Ne gre za to, da pripadniki generacije Z ne bi čutili spolne sle ali ne bi mogli najti partnerja: so prva generacija, ki je odraščala v celoti pod vplivom interneta in z njim povezanimi občutki odtujenosti; še huje, najmlajši med njimi so v odraslost vstopili med pandemijo. Že vzpostavljanje medsebojnih odnosov je zanje zahtevno, kaj šele pobuda za seks – proces, ki je pogosto neroden, če ne celo naravnost boleč za vsakogar, ne glede na starost,« poudarja Rafaella Bassili.

Erotična komedija prikazuje, da seks ne more odpraviti odtujenosti

Tudi nekateri drugi filmi, ki si jih je mogoče ogledati to poletje, se lotevajo vprašanja o spolnosti. Med njimi je erotična komedija I Want Your Sex, ki ga je režiral Gregg Araki. V glavnih vlogah pa nastopata Olivia Wilde in Cooper Hoffman.

Režiser Gregg Araki in igralska zasedba na premieri filma "I Want Your Sex" v Los Angelesu. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Film skuša, med drugim, prikazati, da seks ne more odpraviti odtujenosti, ki jo prinaša sodobno življenje. V njem spremljamo Elliota (Cooper Hoffman), mladega asistenta znane, provokativne umetnice Erike Tracy (Olivia Wilde). Večino časa Elliot med delom žveči žvečilni gumi in ga pljuva na enega od Erikinih konceptualnih osnutkov – pri tem se mu pridruži sodelavec in prav tako pomočnik Zap (Mason Gooding) –, dokler Elliota Erika ne prosi, naj ji pomaga prenesti sliko v njeno hišo.

Ko opravi to nalogo, ga Erika povpraša o njegovem odnosu do seksa in kmalu ugotovi, da Elliot nima prav pogosto spolnih odnosov. Razlog za to naj bi bil ta, da je njegova punca Minerva (igra jo glasbenica Charli XCX) preveč zaposlena s svojo podoktorsko raziskavo. Erika mu predlaga, da začneta neobvezno razmerje v slogu BDSM (oblika seksualnega izražanja, ki vključuje tri komponente, in sicer suženjstvo in disciplina, dominantnost in submisivnost ter sadizem in mazohizem, op. a.). To tudi storita, pri čemer kršita vse mogoče ustaljene norme, ki veljajo za razmerje med delodajalko in zaposlenim.

Priljubljena pevka Charli XCX je odigrala stransko vlogo v filmu I Want Your Sex. Foto: Nadja Wohlleben/Reuters

»Čeprav film ponavlja številne klišeje o domnevnem negativnem odnosu generacije Z do spolnosti v nasprotju z domnevno pozitivnim odnosom milenijcev, je duhovit, zanimiv, dobro napisan in zabaven – četudi morda ne tako poglobljen, kot bi lahko bil. Njegov dvoumen naslov prav tako odpira zanimivo vprašanje: kdo si želi čigave spolnosti? Si spolno prikrajšani Elliot želi neustavljivo Eriko ali pa je ravno obratno?« je za Under The Radar zapisal Greg Hyde.

Novi filmi napovedujejo vrnitev seksa

»Film I Want Your Sex ima malce podobno dinamiko kot The Invite (v katerem prav tako igra Olivia Wilde, ki ga je tudi režirala) in film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. V njem se mlajša in manj izkušena oseba (ali par) zaplete s starejšo, privlačno žensko, ki jima prek poželenja pokaže pot do samospoznavanja. Medtem ko je seks za like v filmih The Invite in I Want Your Sex vseobsegajoča težava, pa Camp Miasma seks, smrt in umetnost prikazuje kot prepletene človeške nagone, ki jih je nemogoče ločiti drug od drugega.

Igralka in režiserka Olivia Wilde na premieri filma "The Invite" v Los Angelesu. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Devetindvajsetletna filmska ustvarjalka Kris (Hannah Einbinder), ki je zadolžena za ponovni zagon franšize grozljivk Camp Miasma, ima v mislih le eno temo: POŽELENJE, kot z velikimi tiskanimi črkami zapiše v svoj dnevnik,« je za Guardian zapisala Rafaella Bassil in dodala, da s tem, ko nas film spusti v proces samoodkrivanja glavne junakinje Kris, na najbolj prepričljiv in večplasten način obravnava generacijske težave in skrbi.

»Skozi odnos z muzo Billy Presley (Gillian Anderson) se Kris namreč nauči, da je za doseganje umetniškega razodetja ali spolnega vrhunca treba opustiti nadzor in pustiti, da se film odvija. Za Billy so grozljivke prav tako pomembne kot spolna želja, zato Kris uči, da je seks, tako kot umetnost, prvinska izkušnja, o kateri ni mogoče zlahka teoretizirati.«

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»Medtem ko film One Night Only upad spolne aktivnosti med mladimi izkorišča za komične namene, Erika iz filma I Want Your Sex zavija z očmi ob odnosu do spolnosti generacije Z, pa Camp Miasma ubere bolj iskren ton,« opaža Rafaella Bassil.

»Toda omenjeni filmi generaciji Z ne ponujajo ravno zgleda, kako naj bo videti mlada oseba, ki ima spolne odnose; prej bi lahko rekli, da delujejo kot opozorila, ki kažejo, kakšnemu vedenju se je treba izogniti. A prav v tem je njihova vrednost. Po desetletjih nerealističnih filmskih prikazov seksa in nekaj zaskrbljujočih letih, ko je kazalo, da bo seks povsem izginil s filmskih platen, je pravo olajšanje videti njegovo vrnitev – v vsej svoji nerodni, nepopolni naravi,« je še dodala.