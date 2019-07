Rebeka Dremelj, pevka in nekdanja mis Slovenije: Kadar družina dopustuje skupaj, poloma ne more biti





»V Sloveniji najraje dopustujem kar doma, sploh kadar je poleti lepo vreme, ker imamo bazen in ob njem organiziramo druženje s prijatelji. Počutimo se, kot bi bili na morju. Otroci se kopajo, odrasli pa ponavadi kaj skupaj spečemo in spijemo. Tako si vse poletje pričaramo čudovito vzdušje. Seveda pa rada tudi kam odpotujem, posebno v eksotične kraje. V Sloveniji imamo sicer obilo lepih skritih, še neraziskanih kotičkov in priznam, da jih premalo poznam in bi se z veseljem pustila podučiti. Z družino gremo včasih v hribe, ki nam niso najbolj domači. Nazadnje smo bili na Veliki planini in bila sem navdušena nad naravnimi lepotami naše preljube deželice. Kateri dopust v Sloveniji sem ohranila v najlepšem spominu in kateri je bil polom na celi črti? Načeloma je tako, da pretiranega poloma ne more biti, kadar družina dopustuje skupaj. Ne glede na to, kje smo, si vedno znamo pričarati dobro vzdušje.«





Dejan Krajnc, pevec in klarinetist: Bohinj je najbolj čaroben slovenski kraj v vsakem letnem času

»Če imam prost le kakšen dan, sem najraje doma oziroma kje v Sloveniji. Drži pa tudi, da mi včasih prija teden tujine. Poskočni imamo namreč v vsem poletju le en vikend prost. Letos grem v Grčijo. Zdi se mi, da se še najbolj in najhitreje odklopim tako, da grem brez avta, torej odletim z letalom. Kar zadeva druge proste dneve, stavim na Slovenijo, kjer smo tudi posneli naš zadnji videospot, to je ob Bohinjskem jezeru. Tudi zasebno grem najraje v Bohinj, kjer imamo družinski apartma le pet minut hoje od jezera. Skoraj vsak prost dan sedem v avto in se odpeljem tja. Bohinj je v mojih očeh najlepši, najbolj čaroben slovenski kraj v vsakem letnem času. Tam lahko dam možgane na 'off' in potem pridem nazaj na rodno Štajersko poln energije. V ta del Gorenjske smo hodili z družino že, ko sem bil otrok, tudi ko še nismo imeli svojega apartmaja, denimo smučat, pa tudi poleti. Otroška želja moje mami je bila, da bi enkrat tam imela svojo hiško. Pred petimi leti se ji je uresničila, ko smo kupili apartma. Ne le da se je poleti prijetno ohladiti v jezeru, tudi zrak je popolnoma drugačen; pozna se, da gre za Triglavski narodni park. Čudovito je. Moram reči, da mi je Bohinj veliko bolj všeč kot Bled, kjer se zdi vse dosti bolj skomercializirano. Katerih kotičkov Slovenije še nisem obiskal, pa bi jih rad? Ena želja se mi bo izpolnila kmalu, ko bom šel za dva dni v Logarsko dolino, česar se zelo veselim. Že res, da smo tam nekajkrat nastopali in snemali, a še nikoli nisem prespal in si česa ogledal. Prav tako si želim, da bi kmalu obiskal Bovec. Reka Soča je sicer izjemno mrzla za kopanje, a ravno zato v vročini tako zelo prija. Prebivalci so tudi veliko bolj sproščeni, kot bi bili dve brzini za nami iz osrednje ali štajerske regije.«





Vili Resnik, legendarni pop rock pevec in kitarist: Verjetno ni slovenske vasi, v kateri še nisem bil

»Obstaja rek Povsod je lepo, a doma je najlepše. Zakaj? Ker lahko delam, kar hočem. Grem počivat oziroma spat, kadar želim, si prižgem klimo in uživam v dokaj hladnem ozračju. Doma imam bazen in uživam v vodi. Seveda gremo z otroki oziroma družino včasih še kam drugam, nazadnje smo šli za en dan v Gardaland. Bilo je okoli 40 stopinj Celzija in vroče, da umreš. Na koncu smo bili vsi zelo utrujeni. Ves čas smo pili, pa ni pomagalo. V Sloveniji imamo strašansko veliko lepih kotičkov, ki jih niti še ne poznamo. Slovenci smo pač takšni; ko je nekaj slovensko, je to samoumevno in nezanimivo. Kadar pa človek pogleda širše, ga lahko navduši že navaden izlet v hribe ali dolino. Včasih so čudoviti neodkriti deli Sloveniji pred našim nosom, pa jih ne vidimo. Že kot glasbenik jo zelo dobro poznam; verjetno ni vasi, v kateri še nisem bil. V prihodnje bi si rad še podrobneje ogledal Koroško. Priznam, da sem nekoč nanjo gledal tako, kot da je konec našega sveta, potem pa pridejo hribi in Avstrija. Nazadnje sem bil silno pozitivno presenečen, kako se ti kraji razvijajo in kako tamkajšnji prebivalci gledajo na življenje.«